Три страны НАТО сделали ход против «теневого флота» Путина 4.07.2025, 17:36

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У Кремля проблемы.

Так называемый российский «теневой флот», при помощи которого Россия экспортирует свою нефть в обход западных санкций, попадает во все более пристальное внимание со стороны союзников по НАТО. Швеция и Дания, а до этого еще и Германия начали требовать страховые документы от танкеров, проходящих через их воды в Балтийском море, информирует Foreign Policy (перевод — dialog.ua).

Охота на теневые танкеры Путина

Суда без официальной страховки будут попадать в черные списки США, Великобритании и ЕС, что ограничит их работу и ударит по нефтяным доходам страны-агрессора.

По словам профессора морского права Кристины Сиг из Южного университета Дании, проблема кроется в нежелании судовладельцев раскрывать документы. Теневые танкеры часто избегают сопровождения лоцманов и создают риски экологических катастроф. Кроме того, существует подозрение, что такие суда могут использоваться Москвой для подводных диверсий в Балтийском море.

В мае ЕС ввел санкции против российской страховой компании ВСК за участие в обеспечении теневых перевозок. По оценке Сиг, теперь нелегальная торговля станет менее привлекательной для осторожных судовладельцев.

Ранее подобные ограничения со стороны европейских стран считались юридически спорными, но сейчас Швеция, Дания и Германия начали применять их более решительно.

Состав «флота-призрака» РФ

Тем временем французский адмирал Бенуа де Гибер сообщил во время слушаний в комитете по обороне Национальной ассамблеи, что российский «теневой флот» на сегодняшний день насчитывает уже 900 судов.

Адмирал объяснил существование «флота-призрака» слабой регуляцией в международном морском праве и низкой прозрачностью в сфере перевозок и буксировки. Большинство таких танкеров – старые, недавно купленные суда средней грузоподъемности, не отличающиеся высокой узнаваемостью и часто не соответствующие базовым стандартам безопасности.

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