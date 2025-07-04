Топ-3 лучших боевика, от которых невозможно оторваться 1 4.07.2025, 17:50

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Эти фильмы полны ярких сцен.

Боевики – это фильмы, где максимум напряжения и драйва. Они не дают передохнуть ни героям, ни зрителям. Такие ленты полны ярких сцен, эпических погонь и взрывов, создающих захватывающее впечатление как на большом экране, так и на малом экране дома.

«Кино 24» расскажет об одних из лучших боевиков, которые дарят бешеный адреналин. Если вы увлекаетесь боевиками, но еще не видели некоторых культовых лент, обязательно добавьте их в список просмотра.

«Крепкий орешек»

Оригинальное название: Die Hard

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Офицер полиции Джон МакКлейн отправляется в Лос-Анджелес, куда переехала его жена из-за работы. Сначала целью его поездки является спасение брака, но вдруг Джону приходится спасать и саму любимую. Она с коллегами попала в заложники к террористам. МакКлейн вступает в схватку с бандитами, хотя шансы в этой битве совсем неравны.

«Терминатор 2: Судный день»

Оригинальное название: Terminator 2: Judgment Day

Год: 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

События разворачиваются через несколько лет после того, как Сара и Кайл дали человечеству шанс победить против машин. Сейчас же Сара в сумасшедшем доме, а ее сын Джон – еще тот озорник. Компьютерная машина «Скайнет» посылает нового Терминатора Т-1000, чтобы убить Джона. Но взрослый Джон отправляет туда перепрограммированного Т-800, чтобы спасти себя самого.

«Матрица»

Оригинальное название: The Matrix

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

В центре сюжета Нео – обычный программист, который вдруг раскрывает тайну – все мы живем в вымышленном мире, Матрицы, где людей держат в рабстве. После встречи с загадочным Морфиусом и Тринити Нео присоединяется к группе повстанцев, готовых бороться с системой.

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