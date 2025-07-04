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Группа «Океан Ельзи» ошеломила суммой, которую собрала на дроны во время четырех концертов во Львове

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  • 4.07.2025, 18:07
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Группа «Океан Ельзи» ошеломила суммой, которую собрала на дроны во время четырех концертов во Львове

Дроны и РЭБы получит ГУР МО Украины.

Украинская группа «Океан Ельзи» во время четырех концертов во Львове собрала более 7 миллионов гривен на дроны и РЭБы для подразделений Главного управления разведки.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

С 27 июня по 1 июля во Львове прошли четыре концерта «Океана Ельзи» по случаю 30-летия группы.

«Эти четыре вечера не только снова дали возможность всем почувствовать атмосферу единения, искренности и взаимоподдержки, но и помогли нашим защитникам на 7 747 000 гривен», — отмечают в группе.

Более 7 млн гривен было выручено с продажи билетов. 515 тыс. получено с акции партнеров группы, компании Comfy, которую проводили в течение недели во Львове и Львовской области. Еще 144 тыс. грн — с продажи благотворительной коллекции бренда «Авиация Галичины».

«После согласования моделей и типов необходимых средств, закупки и передачи — отчеты будут на наших официальных ресурсах. Спасибо всем, кто был с нами», — добавляют в Океан Ельзи.

Недавно Святослав Вакарчук вместе с Badstreet Boys перепели «911» и призвали донатить на «Дронопад».

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