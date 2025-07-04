Уникальная разметка на трассе появилась в Гомельской области 1 4.07.2025, 18:10

Светится в дождь и туман.

На участке 162 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» стартовал эксперимент с люминесцентной разметкой – впервые на республиканской трассе в Беларуси, сообщает «Сожский форпост».

Разметка выполнена из краски со специальными люминофорами, которые днем «заряжаются» от солнечного света или автомобильных фар, а ночью излучают мягкое зеленоватое свечение. По оценкам разработчиков, световой эффект сохраняется до 10 часов, обеспечивая видимость дорожных контуров, поворотов и пешеходных переходов даже в условиях дождя или тумана.

Выбор именно этого участка трассы объясняется особенностями ландшафта и недостаточной освещённостью отдельных отрезков, где особенно важно повысить безопасность. Кроме того, Р-31 уже использовалась для других дорожных инноваций, например, здесь тестировали «музыкальную» разметку, создающую мелодию при проезде.

Проект носит экспериментальный характер и реализуется в тестовом режиме. По итогам испытаний будет принято решение о возможности масштабирования технологии на другие участки белорусских дорог.

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