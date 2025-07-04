«Все обсыпано какими-то крошками горящими»10
- 4.07.2025, 18:32
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Гомельчанин пожаловался на горячий пепел, который летел на головы после фейерверка 3 июля.
Издание «Флагшток» опубликовало видео мужчины, который наблюдал за фейерверком на площади Ленина в Гомеле. Мужчина пожаловался, что во время мероприятия на зрителей сыпались горячие частицы.
— Просто после салюта летит пепел и все стоят и все стоят обсыпанные. Просто первый раз такое: все руки, все обсыпано какими-то крошками горящими, — говорит мужчина.
— И когда в очках, то поднимаешь голову вверх, то очки как будто бы защищают. А если без очков, то как смотреть, когда обуглившиеся крошечки на тебя сыплются? Короче, в этот раз они что-то или слишком низко его запускали. Или… Не знаю, первый раз такое, — делится впечатлениями житель областного центра.
Гомельчанин отмечает, что сотрудники МЧС предварительно укрыли автомобили около места пуска фейерверка специальной защитой.
— Теперь понятно, почему, — отмечает он.
Салют в Гомеле проходил из шести точек и стартовал в 23.00.