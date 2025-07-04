В главном зерновом регионе РФ предупредили о падении урожая до минимума за десятилетие 2 4.07.2025, 18:38

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Из-за засухи.

Ростовская область — главный зерновой регион России, который обеспечивал почти 10% всех сборов зерна в стране, — испытывает нарастающие проблемы с урожаем из-за засухи.

В прошлом году вместо ожидавшихся 16 млн тонн зерна ростовские аграрии собрали 11,4 млн тонн после того, как область попала в несколько волн возвратных заморозков, а затем столкнулась с дефицитом осадков, передает The Moscow Times.

В этом году ситуация усугубилась. Урожай зерна может упасть еще на 20%, до минимума за последнее десятилетие, предупредил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее он объявил режим чрезвычайно ситуации (ЧС) в 19 районах области из-за засухи, которая также затронула север соседнего Краснодарского края.

«Такой засухи еще не было, — сказал Reuters Максим Золотарев, агроном ООО „Луч“ в Чертковском районе Ростовской области. — Запасы влаги всегда с зимы были намного больше, в этом году был дефицит влаги, потому что зима была малоснежная, а осень была без осадков. То есть мы всходы-то озимых получили перед снегом, в ноябре или даже в декабре кущения у озимых не было».

В телеграм-каналах ростовские фермеры делятся фотографиями выжженных солнцем полей пшеницы и подсолничника, оценивая ситуацию как «патовую» и называя ее «трагедией».

Российский Минсельхоз пока продолжает излучать оптимизм: по его прогнозу, совокупный урожай зерна в стране в этом году превысит прошлогодний на 5 млн тонн и составит 135 млн тонн. Тем не менее, признает ведомство, по состоянию на 2 июля сборы в 4,3 раза были ниже прошлогодних — 3,8 млн тонн против 16,5 млн. Урожайность просела почти на четверть — с 41 ц/га до 31 ц/га. Сборы в Южном федеральном округе упали в 5,7 раза — до 2 млн тонн, в Северо-Кавказском — втрое, до 1,5 млн тонн.

Для Ростовской области прогноз по урожаю снижен, в результате она может уступить может уступить первенство по сбору пшеницы соседнему Ставрополью, где погодные условия в этом году куда более благоприятные, пишут аналитики ИКАР.

Экспортные пошлины на зерно, которые власти ввели несколько лет назад для наполнения бюджета, добавляют головной боли аграриям, по которым уже ударила непогода.

«Пошлина эта очень сильно бьет и влияет на рентабельность, на доходность предприятий. С каждого килограмма зерна, грубо говоря, две-три тысячи (рублей) уходят на это», — жалуется заведующий отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды Чертковского района Алексей Шанталий (его цитирует Reuters).

По словам Плахова из ООО «Луч», фермеры вынуждены экономить по максимуму из-за роста цен — на удобрения, средства защиты растений и селхозтехнику. «Стараемся сделать минимальные затраты на выращивание для того, чтобы получить максимальную прибыль, либо хотя бы сработать в ноль, чтобы не привести организацию к банкротству», — сказал он.

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