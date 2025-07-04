Как сделать «красивые» автомобильные номера в Беларуси1
- 4.07.2025, 19:18
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В ГАИ ответили.
Водители – те еще кокетки, ведь для того, чтобы выделиться в огромном потоке машин, люди идут на разные уловки.
Кто-то украшает свое авто, другие выбирают цвет поярче. Еще один способ – иметь уникальные номера.
«Точка» узнала в ГАИ, как сделать «красивые» автомобильные номера в Беларуси. Оказывается, для этого есть несколько условий, но вот заполучить действительно неповторимое сочетание бывает не так уж и просто.
Хочу три семерки
Как отмечают инспекторы, чтобы получить «красивые» номера, надо отправиться в регистрационное подразделение ГАИ.
В первую очередь узнаем, какие сочетания цифр есть в наличии, и выбираем то, которое по душе. Затем оплачиваем государственную пошлину в размере 10 базовых величин. После этого подаем документы для регистрации.
Как сделать автомобильные номера под заказ
В случае, если человек хочет изготовить номера по индивидуальному заказу, процедура слегка иная.
Для начала надо отправиться на прием к начальнику регистрационного отделения. Там получаем бланк заявления и оплачиваем пошлину. Здесь она будет выше – 60 базовых величин.
Вместе с подтверждением оплаты подаем заявление на осуществление данной услуги: изготовления автомобильных номеров по индивидуальному заказу.
Важно знать, что не все цифры могут быть доступны. Если ваше сочетание свободно, то номера сделают в полиграфическом центре МВД и передадут в подразделения. После этого вас уведомят, что можно забирать знаки.