ВСУ показали поражение мощностей по производству боевых частей для «Шахедов» под Москвой 4.07.2025, 19:52

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Подмосковный «Научно-исследовательский институт прикладной химии», по которому 4 июля нанесли #DeepStrike операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, является критически важным предприятием российского ВПК.

Об этом говорится в заявлении Сил беспилотных систем.

Помимо производства термобарических БЧ для дронов-камикадзе Shahed, институт занимался разработкой огнесмесей для термобарических зарядов, которые являются основой боеприпасов для огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

«Поражение таких объектов ослабляет производственные возможности российского ВПК и снижает общий военный потенциал государства-агрессора», - отметили в СБС.

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