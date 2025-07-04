В Мстиславле ревнивица пыталась избавиться от соперницы, но план провалился 4.07.2025, 20:02

Она подожгла дом соперницы, а потом бросилась ее спасать.

Житель Мстиславля стал часто заходить к знакомой — на вечеринки с алкоголем. У мужчины была очень ревнивая невеста, но это его не останавливало. Он продолжал пропадать в гостях у знакомой.

Однажды женщине все это надоело. Она выпила и решила проследить за любимым. Увидев, что он снова пошел к другой, она решила проучить соперницу. Вооружившись всем необходимым, женщина ночью подожгла дом предполагаемой разлучницы.

Но после ревнивица вдруг поняла, что натворила. Она ворвалась в горящий дом и разбудила хозяйку криком «Пожар!».

В результате никто не пострадал. Но на поджигательницу завели уголовное дело — ей грозит колония.

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