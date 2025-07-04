Армения объявила России протест из-за вмешательства во внутренние дела 4 4.07.2025, 20:31

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МИД Армении передал послу России ноту.

Министерство иностранных дел Армении передало послу России ноту в связи с заявлениями российских чиновников в адрес армянских властей, которые Ереван расценил как вмешательство во внутренние дела.

Об этом сообщает «Арменпресс».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что «откровенно недружественная, порой враждебная пропаганда на российских государственных телеканалах против правительства Армении» вызвала возмущение армянской стороны.

По ее словам, России через посла вручили ноту, в которой выражен «решительный протест против откровенно недружественной, часто враждебной пропаганды против правительства Республики Армения в средствах массовой информации Российской Федерации, которая активно подогревается заявлениями некоторых должностных лиц».

В качестве примера МИД Армении привело критику со стороны российских чиновников ареста людей по подозрению в планировании государственного переворота.

«Создается впечатление, что подобная информационная политика проводится целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в Республике Армения», – отметило ведомство.

Как известно, 25 июня в Армении были задержаны члены сети, готовившей «силовой захват власти». Среди них – российский миллиардер Самвел Карапетян, владеющий компанией, которая управляет электрическими сетями Армении.

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