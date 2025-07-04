ВСУ второй раз за неделю ударили по командному пункту 8-й армии РФ в Донецкой области
- 4.07.2025, 21:06
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Украинские воины ударили ракетами Storm Shadow.
Силы обороны Украины второй раз за неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ, сообщили в Генштабе в пятницу, 4 июля.
Кроме того, ВСУ поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области, добавили в Генштабе.
Потери противника уточняются.
«Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу», — говорится в сообщении.
30 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Там отметили, что это поражение существенно усложняет для россиян процесс планирования и ведения операций в направлениях Покровска и Торецка.
В тот же день российский Telegram-канал Shot сообщал, что вечером 30 июня в оккупированном Донецке прогремели взрывы. По словам местных жителей, было несколько пожаров в разных районах города. Атака могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.
Это подтвердил украинский OSINT-проект Dnipro.
«В Донецке несколько крылатых ракет Storm Shadow поразили объект оккупантов», — говорилось в сообщении.
Там также отмечалось, что в зоне поражения оказалось здание, которое ранее принадлежало донецкому государственному институту цветных металлов.
Украинский канал Supernova сообщил, что там находился штаб 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.