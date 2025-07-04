Начался Будславский фест 4 4.07.2025, 21:12

Фото: belta

В этом году там состоится особенное событие.

В санктуарии Матери Божьей Будславской стартовал Будславский фест — главная католическая пилигримка Беларуси. В этом году в нем принимают участие две тысячи пилигримов со всей страны.

Святую Мессу сегодня возглавил епископ Андрей Зноско. Пилигримов в Будславе также встречал Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский. Обычно на фест съезжаются все католические епископы Беларуси.

К санктуарию уже пришли и приехали на велосипедах пилигримки из Минска, Лиды, Жодино, Ракова, Полоцка, Росицы, Нарочи, Глубокого, Вилейки, Мяделя, Молодечно, Барановичей, Сморгони, Постав. На данный момент прибыли более 1,7 тысячи человек. Верующие продолжают идти, пишет БелТА.

Будславский фест проходит 4 и 5 июля под девизом «Божье милосердие — доверяем тебе». В первый день феста в 21.00 начнется Крестный путь, в 23.30 — процессия с копией образа Матери Божьей Будславской, после чего ровно в полночь — Богослужение.

В этот раз во время феста произойдет особое событие — посвящение Минско-Могилевской митрополии Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.

Трансляцию основных мероприятий феста можно смотреть на канале Национального санктуария.

Напомним, что в 2018 году Будславский фест был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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