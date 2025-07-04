В Кишиневе начался первый саммит Молдова-ЕС 4.07.2025, 21:38

Майя Санду назвала саммит «историческим шагом» для Молдовы и ЕС.

В Кишиневе 4 июля начался первый саммит Молдова-ЕС с участием руководства страны и руководства Евросоюза. Об этом сообщает Newsmaker.

Отмечается, что руководство ЕС прибыло в столицу Молдовы сегодня под вечер. В частности, это президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. Их с торжественной церемонией встретила президент Молдовы Майя Санду.

Она назвала саммит «историческим шагом» для Молдовы и ЕС.

«В прошлом году народ Молдовы проголосовал за то, чтобы закрепить своё будущее в Европе. Мы рядом с вами на этом пути. Потому что успех Молдовы — это успех Европы», - заявила по случаю открытия саммита Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, это первое для Молдовы мероприятие такого формата. Планируется обсуждение сотрудничества Молдовы с ЕС на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

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