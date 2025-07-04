Belgee и BMW не поделили перекресток в столичной Каменной Горке 4.07.2025, 21:33

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Автомобили BMW и Belgee не поделили дорогу, последний вылетел на встречку. Авария произошла сегодня около 15:20 на столичном перекрестке улиц Притыцкого и Неманской, передает «Онлайнер».

— Водитель Belgee, двигаясь по улице Притыцкого, выехал на перекресток с улицей Неманской на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BMW, начавшим движение через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От удара Belgee пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Seat, — прокомментировали случившееся в ГАИ.

Сообщается, что в ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

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