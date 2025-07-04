Конгрессмены требуют от Хегсета возобновить предоставление Украине оружия 4 4.07.2025, 22:28

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Сейчас не время ее сокращать.

17 членов Конгресса США требуют от министра обороны Пита Хегсета отменить решение о замораживании поставок боеприпасов и оружия в Украину. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь — автор письма, которое подписали конгрессмены — уверен, что сейчас не время сокращать американскую помощь.

«Мы должны ответить на жестокое нападение Путина оружием, которое нужно Украине для самообороны», — написал он на платформе Х.

В письме, которое подписали конгрессмены, говорится, что в настоящее время остановлены поставки:

зенитных ракеты к Patriot (PAC-3);

155-мм артиллерийских снарядов;

снарядов GMLRS для HIMARS;

ПЗРК Stinger;

управляемых ракет «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow и «воздух-земля» AGM-114 Hellfire.

Также законодатели просят Хегсета до конца месяца провести закрытый брифинг и предоставить письменные ответы на следующие вопросы:

Какое именно вооружение и боеприпасы, запланированные к поставке в Украину, были приостановлены в результате этого решения?

Куда именно перенаправляются эти боеприпасы?

Запланировано ли перенаправление других боеприпасов? Если да, то куда?

Согласно оценкам Минобороны, как долго Украина сможет сохранять текущие темпы расхода этих боеприпасов, прежде чем ее запасы исчерпаются?

«Господин министр, мир путем силы требует от нас использования нашей силы.

Борьба Украины за свободу — это не гипотетический вопрос. Она происходит прямо сейчас, и мы должны быть с ними, предоставляя оружие, необходимое для защиты

Мы призываем вас отменить это решение и передать остаток помощи, уже предусмотренной в рамках полномочий президента по изъятию вооружений на сумму $3,8 млрд, а также оставшиеся 300 млн, выделенных в рамках Инициативы безопасности помощи Украине», — говорится в письме.

Подписанты отмечают, что Конгресс готов предоставить финансирование для пополнения запасов боеприпасов, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.

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