Перес пообещал игрокам «Реала» рекордные бонусы за победу на клубном чемпионате мира 4.07.2025, 23:37

Это будут самые большие бонусы за «короткий турнир» в истории мадридского клуба.

Футболисты мадридского «Реала» могут заработать серьезные премиальные за клубный чемпионат мира 2025 года.

Как сообщает AS, президент «Реала» Флорентино Перес пообещал каждому игроку по одному миллиону евро за триумф на КЧМ-2025.

Отмечается, что это самые большие бонусы за «короткий турнир» в истории мадридского клуба.

Перес дал понять, что клубный чемпионат мира — не товарищеский предсезонный тур, а соревнование почти на уровне Лиги чемпионов.

В «Реале» КЧМ-2025 рассматривают как «стратегический турнир», о чем игрокам регулярно напоминают.

Напомним, «Реал» дошел до четвертьфинала клубного чемпионата мира, где сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Матч состоится в субботу, 5 июля, начало в 23:00 по Киеву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com