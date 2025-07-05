Стало известно, сколько российских оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода
- 5.07.2025, 2:07
Сырский назвал цифры.
Украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь о раненых и убитых врагах.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.
«За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов», - написал генерал.
Он уточнил, что украинские защитники за этот период также уничтожили 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин оккупантов.
Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за эффективную работу.