В Борисове 18-летний парень прыгнул в воду и погиб 5.07.2025, 3:46

Видимо, сломал позвоночник.

В Борисове погиб парень, который прыгнул в Березину, сообщил ОСВОД. Его доставали водолазы.

— Сегодня в Борисове на реке Березина погиб парень 2007 года рождения в результате прыжка в воду, предварительная причина гибели — травма позвоночника, — сообщил ОСВОД.

Погибшего достали с глубины 1,8 метра. Бригада скорой помощи констатировала смерть парня.

Напомним, чаще всего травму позвоночника можно получить во время ныряния на мелководье либо в местах, где рельеф дна неизвестен. Могут ломаться от одного до трех шейных позвонков, чаще первый или второй. В большинстве случаев это сопровождается ушибом и сдавлением спинного мозга, что приводит к отказу конечностей.

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