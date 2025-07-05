В Борисове 18-летний парень прыгнул в воду и погиб
- 5.07.2025, 3:46
Видимо, сломал позвоночник.
В Борисове погиб парень, который прыгнул в Березину, сообщил ОСВОД. Его доставали водолазы.
— Сегодня в Борисове на реке Березина погиб парень 2007 года рождения в результате прыжка в воду, предварительная причина гибели — травма позвоночника, — сообщил ОСВОД.
Погибшего достали с глубины 1,8 метра. Бригада скорой помощи констатировала смерть парня.
Напомним, чаще всего травму позвоночника можно получить во время ныряния на мелководье либо в местах, где рельеф дна неизвестен. Могут ломаться от одного до трех шейных позвонков, чаще первый или второй. В большинстве случаев это сопровождается ушибом и сдавлением спинного мозга, что приводит к отказу конечностей.