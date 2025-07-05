Макрон и Стармер созывают новую встречу «коалиции решительных»1
- 5.07.2025, 8:21
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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу «коалиции решительных». Она состоится уже 10 июля.
Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает Le Monde.
Глава французского государства с 8 по 10 июля посетит Британию, где он встретится с королем и выступит в парламенте.
«Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как серьезно поддерживать боеспособность Украины», - уточнили в Елисейском дворце.
10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских союзников Украин. Встреча будет посвящена обсуждению «сил сдерживания» и оказанию давления на Россию.
Ожидается, что в ходе встречи по Украине Макрон и Стармер будут вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
На саммите планируется обсуждать вопрос о развертывании «сил сдерживания» в Украине после прекращения огня.
Обсуждения также будут сосредоточены на «способах усиления давления на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня, от которого она последовательно отказывается», уточнили в Елисейском дворце.