Макрон и Стармер созывают новую встречу «коалиции решительных» 1 5.07.2025, 8:21

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу «коалиции решительных». Она состоится уже 10 июля.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает Le Monde.

Глава французского государства с 8 по 10 июля посетит Британию, где он встретится с королем и выступит в парламенте.

«Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как серьезно поддерживать боеспособность Украины», - уточнили в Елисейском дворце.

10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских союзников Украин. Встреча будет посвящена обсуждению «сил сдерживания» и оказанию давления на Россию.

Ожидается, что в ходе встречи по Украине Макрон и Стармер будут вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

На саммите планируется обсуждать вопрос о развертывании «сил сдерживания» в Украине после прекращения огня.

Обсуждения также будут сосредоточены на «способах усиления давления на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня, от которого она последовательно отказывается», уточнили в Елисейском дворце.

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