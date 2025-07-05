Австралия стоит на пороге новой золотой лихорадки 5.07.2025, 8:26

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В породах на западной части континента нашли химические следы благородного металла.

Геологи обнаружили химический след ранее скрытых месторождений золота. Открытие уже назвали потенциальным изменением правил игры в разведке полезных ископаемых во всем мире, говорится в статье Mining Weekly.

Эксперты Геологической службы Западной Австралии (GSWA) достигли прорыва и дали исследователям новый инструмент для выявления перспективных участков золотодобычи. Речь идет о способе обнаружить химические следы золота в породе.

Проанализировав тысячи геологических образцов, GSWA выявила химический состав, наиболее тесно связанный с образованием богатых золотом минеральных систем. Особенно тех, которые образовались глубоко под поверхностью Земли в результате древних процессов.

Министр горнодобывающей промышленности и нефти Австралии Дэвид Майкл назвал это шагом вперед для разведки полезных ископаемых в глобальном масштабе. По его словам, компании теперь могут использовать этот химический след и сосредоточиться на высокоперспективных участках.

Используя этот новый признак, GSWA уже выявила перспективные объекты в пределах кратона Йилгарн. Это одна из старейших и самых богатых полезными ископаемыми геологических провинций на Земле.

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