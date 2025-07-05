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Дроны атаковали Борисоглебск в Воронежской области

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  • 5.07.2025, 8:30
Дроны атаковали Борисоглебск в Воронежской области

В районе военного аэродрома вспыхнул пожар.

Неизвестные дроны в ночь на 5 июля атаковали Борисоглебск Воронежской области России. После атаки в районе военного аэродрома зафиксирован пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и систему мониторинга пожаров NASA.

В частности, сегодня россияне жаловались, что примерно в 2 часа ночи по местному времени в небе над городом было слышно мощные взрывы. Как пишет SHOT, было около 8-10 сильных «хлопков».

Официальных комментариев о последствиях атаки не было. Хотя перед взрывами губернатор региона Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки, а также утверждает, что несколько дронов были якобы сбиты.

Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома «Борисоглебск» зафиксирован пожар.

Каковы последствия пожара и что было атаковано, на данный момент неизвестно.

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