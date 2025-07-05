Дроны атаковали Борисоглебск в Воронежской области

Дроны атаковали Борисоглебск в Воронежской области1
- 5.07.2025, 8:30
В районе военного аэродрома вспыхнул пожар.
Неизвестные дроны в ночь на 5 июля атаковали Борисоглебск Воронежской области России. После атаки в районе военного аэродрома зафиксирован пожар
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и систему мониторинга пожаров NASA.
В частности, сегодня россияне жаловались, что примерно в 2 часа ночи по местному времени в небе над городом было слышно мощные взрывы. Как пишет SHOT, было около 8-10 сильных «хлопков».
Официальных комментариев о последствиях атаки не было. Хотя перед взрывами губернатор региона Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки, а также утверждает, что несколько дронов были якобы сбиты.
Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома «Борисоглебск» зафиксирован пожар.
Каковы последствия пожара и что было атаковано, на данный момент неизвестно.