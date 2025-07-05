Генсек НАТО обратился к США с заявлением о поставках оружия Украине 5.07.2025, 8:40

Рютте подчеркнул, что надеется на «гибкость» в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки вооружения для Украины. Как пишет Bloomberg, Рютте заявил, что надеется на «гибкость» США, чтобы обеспечить Украину ресурсами для самообороны.

Он отметил, что, очевидно, США должны убедиться, что запасы находятся на необходимом для них уровне, потому что это имеет решающее значение для коллективной обороны НАТО.

«В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны также убедиться, что Украина может двигаться вперед», - подчеркнул он.

Учитывая явное нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны «быть уверены», что Украина «имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу», сказал Рютте.

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