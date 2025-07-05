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В российских Чебоксарах прогремели взрывы: дроны атаковали завод

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  • 5.07.2025, 8:47
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В российских Чебоксарах прогремели взрывы: дроны атаковали завод

Местные жители сняли попадание и пожар на видео.

В городе Чебоксары (Чувашская Республика РФ) прогремели взрывы. Местные жители сняли попадание и пожар на одном из местных предприятий или складов.

Об этом сообщает (РБК-Украина https://www.rbc.ua/ukr/news/opek-istotno-zbilshit-obsyagi-vidobutku-nafti-1751676935.html) со ссылкой на российские паблики.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в районе города было слышно около шести взрывов, в том числе над селом Лапсары в 10 км от Чебоксар.

По словам очевидцев, дроны атаковали одно из местных предприятий в промзоне на юге города. Какое именно предприятие было атаковано, не указывается.

Другие жители сообщают, что БпЛА ударили по складу, но по какому именно - не указывается.

В Чебоксарах после взрывов вспыхнул пожар.

По данням издания Astra, пожар в Чебоксарах после атаки БПЛА возник в районе завода по производству водогрейных котлов Vutherm. Предприятие расположено на Лапсарском проезде. При этом, что именно горит, пока неизвестно.

Vutherm - это производственное предприятие в Чебоксарах. Работа ведется в составе ООО «СК Куб» - завода, который специализируется на разработке и производстве водогрейных жаротрубных и паровых котлов.

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