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Барселона строит «климатические укрытия» из-за жары

  • 5.07.2025, 8:50
  • 1,604
Барселона строит «климатические укрытия» из-за жары

В ближайшие дни в городе ожидают 50-градусную волну.

Глобальное потепление оказывает все более значительное влияние на погоду в Европе, и в некоторых странах лето становится по-настоящему невыносимым. О погодных проблемах конкретно Испании пишет издание The Olive Press.

Так, испанский метеоролог Марио Пиказо предупреждает, что в ближайшие дни температура в Барселоне может достичь 50 градусов Цельсия в тени.

«Это сценарий, к которому готовится город Барселона, стремясь предусмотреть ситуации экстремальной жары, которые могут повлечь отключение электроэнергии, нарушение городской мобильности или ограниченный доступ к лекарствам, среди других последствий», - говорит он.

Эксперт отметил, что жара усиливается особенно заметно в городской среде. Это явление известно как городские тепловые острова.

«Асфальт на улицах и дорогах, вместе со зданиями, удерживает тепло и добавляет несколько градусов к уже и так высоким температурам из-за прихода теплых воздушных масс, что является распространенным явлением летом», - объясняет синоптик.

Пиказо объясняет «все более жаркое и душное» лето в Барселоне и других средиземноморских городах в том числе и повышением температуры моря, что в свою очередь приводит к повышенной влажности воздуха. А во влажном воздухе жара, как известно, переносится еще тяжелее.

Учитывая это, городской совет Барселоны разрабатывает «План жары» с бюджетом в 11,6 млн евро до 2035 года. План предусматривает увеличение количества «климатических укрытий» для нужд перегретого приморского города.

«Намерение заключается в постепенном внедрении всего, что было установлено или получено из этого опыта. Город все чаще сталкивается с экстремальными волнами жары, которые, как правило, длятся дольше», - сказал Пиказо.

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