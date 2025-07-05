Кто и зачем устраняет нефтегазовую элиту России? 1 5.07.2025, 8:47

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Странные смерти российских топ-менеджеров приобрели массовый характер.

За последние три года, что идет полномасштабная война РФ против Украины, зафиксирована череда загадочных смертей среди топ-менеджеров крупнейших энергетических и промышленных компаний России.

Последним в этом тревожном списке стал Андрей Бадалов — вице-президент «Транснефти». Dialog.UA разбирался в деталях.

Бадалов простился с жизнью вчера, 4 июля. Он выпал из окна своего дома на Рублевке и стал уже 15-й по счету высокопоставленной жертвой их топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ за последние три года.

Анализ смертей показывает повторяющиеся и настораживающие детали. Многие из них выглядели как инсценированные самоубийства — повешение, падение с высоты, «семейные драмы» с участием огнестрельного оружия, а в одном случае — смерть во время ритуала вуду.

Такие случаи трудно считать совпадением, особенно если учесть, что большинство погибших работали в сфере энергетики, имели доступ к закрытой информации или занимали влиятельные посты.

Примечательно, что сразу несколько жертв представляли компанию «Лукойл» — одну из немногих в России, кто в 2022 году официально выступил против войны в Украине.

Совет директоров «Лукойла» выступил с открытым письмом вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину, выступив за «скорейшее прекращение конфликта».

В условиях репрессивного режима подобная позиция выглядела рискованно. Среди погибших — Равиль Маганов, председатель совета директоров «Лукойла», который якобы «выпал» из окна больницы; вице-президент компании Виталий Робертус — умерший при странных обстоятельствах за рабочим столом; и Владимир Некрасов, также председатель совета директоров, скончавшийся от внезапной «сердечной недостаточности». Помимо «Лукойла», в списке — представители «Газпрома», «Новатэка», «Газпромбанка», «Транснефти» и даже подрядчики, работавшие в арктических проектах.

В ряде случаев топ-менеджеры погибали с семьями — например, Владислав Аваев и Сергей Протосеня были найдены мертвыми вместе с женами и детьми. Обстоятельства их гибели имеют больше вопросов, чем ответов.

Особенно часто использовались три метода устранения: повешение, падение с высоты и выстрелы в голову. Также зафиксированы случаи утопления, «ритуальной смерти», удушения и убийства близкими. Некоторые смерти произошли в СИЗО или на территории Арктики.

В совокупности эти случаи создают ощущение целенаправленной зачистки — либо внутриэлитной борьбы, либо системной ликвидации тех, кто мог представлять угрозу политике Кремля или обладал лишней информацией.

В условиях военного времени и на фоне внутреннего напряжения в элите России подобные «совпадения» выглядят все менее случайными.

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