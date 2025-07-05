Reuters: Трамп может возобновить поставки ракет Patriot Украине 2 5.07.2025, 8:49

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После «очень хорошего» разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп может возобновить поставки ракет Patriot Украине после «очень хорошего» разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

По данным источников издания, Трамп настроен положительно и выразил готовность пересмотреть приостановленные отгрузки, в том числе десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских ударов.

Отмечается, что в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предварительные задержки из-за так называемой «нехватки ресурсов».

Издание пишет, что Украина просит Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты своих городов от усиливающихся российских авиаударов. В статье сказано:

«Решение Вашингтона приостановить некоторые поставки оружия в Украину вызвало предупреждения Киева о том, что этот шаг ослабит его способность защищаться от российских авиаударов и наступлений на поле боя».

Один из источников сообщил Reuters, что они с оптимизмом смотрят на то, что поставки ракет Patriot могут возобновиться после того, что они назвали «очень хорошей» беседой между президентами.

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