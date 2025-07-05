Над Лукашенко продолжают издеваться Андрей Карась, «Салідарнасць»

5.07.2025, 8:59

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Диктатора унижают с определенной целью.

Два месяца назад могло показаться, что белорусским властям удалось приструнить журналиста российского «Коммерсанта». Андрея Колесникова поймали на ошибке: тот написал, что на параде 9 мая в Москве Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Беларуси.

Позже Колесников вынужден был признать ошибку:

– Я посмотрел видеотрансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел… Так что стоит принести извинения…

И если белорусские власти и пропагандисты надеялись, что после этого извинения Колесников станет писать о Лукашенко хотя бы чуть мягче, то зря.

Вот несколько цитат из репортажей журналиста «Коммерсанта» с саммита ЕАЭС в Минске 26-27 июня.

«Фотофиниш остался, я считаю, за президентом Беларуси. Это ведь он предложил коллегам сделать family-фото на фоне неправдоподобно большого (как и сам Александр Лукашенко, по крайней мере в глазах современников), просто огромного карьерного «БелАЗа-75710» грузоподъемностью 450 тонн. На его фоне не таким впечатляющим начал казаться даже сам Александр Лукашенко».

«Холодильная обстановка. Переговоры в минском Дворце независимости пробрали до дрожи».

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стоявший рядом, вспомнил, как в этом же дворце несколько лет назад глава Совета федерации Валентина Матвиенко в такой же ситуации посидела, да и попросила, чтобы не поседеть, принести ей шубу из гардероба, в которой и просидела все заседание в расширенном, не побоюсь этого слова, составе».

В своих текстах Андрей Колесников много лет издевается не только над Лукашенко, но и над его свитой.

«В переговорную вдруг ворвалась молодая женщина в пальто»

В 2018-м журналист писал о «молодой помощнице» правителя Беларуси в Кремле:

– Когда полностью сформировался пул членов российской делегации во главе с Сергеем Лавровым и когда подошли белорусские переговорщики, к столику, за которым должен был сидеть Александр Лукашенко, подошла его молодая помощница: то ли чтобы поменять ручку, то ли чтобы, по более поздним версиям, положить бумаги. Но да, юбка, конечно, была коротковата… Или оказалась… Но высших российских государственных чиновников раздосадовало, по-моему, не это, а прежде всего то, что девушка оказалась лицом к ним.

В 2019-м имя всем уже стало известно:

– А вот в переговорную вдруг ворвалась молодая женщина в пальто. Это была Дарья Шманай, помощница «президента» Беларуси, которую он в интервью Ксении Собчак охарактеризовал исчерпывающе: «Дашка — это выше крыши».

В 2021-м Колесников перешел к троллингу пресс-секретаря правителя Натальи Эсмонт и его личного врача Светланы Коношенко:

– С трибуны за происходящим наблюдала немногочисленная, но емкая белорусская делегация во главе с белым шпицем Умкой, который почти всю игру просидел, не шелохнувшись, рядом с… Натальей Эйсмонт... Шпиц выдержал два периода и только потом попросился на выгул. Выгуливала его, по всем признакам, хозяйка.

И все это на фоне бесконечной иронии над самим Александром Лукашенко. Например, о его игре в хоккей Колесников писал: «Впрочем, «президента» Беларуси на разминке хватило минуты на три, и потом он долго сидел, развалившись и раскинув руки, на скамейке запасных».

Режим Лукашенко должно бесить не только это. В 2020-м журналист пытался объективно освещать протесты в Беларуси.

«Девушки против дедушки»

На «женском марше» 12 сентября 2020 года во время массовых задержаний на Площади Свободы в Минске

В августе и сентябре 2020 года Андрей Колесников написал несколько репортажей с «женских маршей» и воскресных маршей протестов (наблюдал, как видела корреспондент «Салідарнасці», лично), а также взял интервью у Марии Колесниковой и Максима Знака.

Среди заголовков были «Девушки против дедушки» и «Страна ОМОНия». На своей странице в соцсетях журналист «Коммерсанта» писал:

– Если правда, что Колесникова порвала свой паспорт, только чтобы не уезжать, после попытки выпихнуть ее из Беларуси, то вот после таких жестов раз и навсегда люди становятся символами протеста и сопротивления, что бы с ними дальше ни произошло.

Через год он отметил: «Бабарико получил 14 лет строгого режима. Я считаю, это приговор. Нет, не ему».

Так почему в ситуации, когда белорусские журналисты в массовом порядке отбывают тюремные сроки за свою деятельность, журналист «Коммерсанта» продолжает шутить над Лукашенко и репрессивный режим не в силах с этим ничего поделать?

Колесников и Путин

Издевательства журналиста «Коммерсанта» над Лукашенко не могут быть случайными хотя бы по той причине, что Андрей Колесников много лет входит в «кремлевский пул»: группу журналистов, лично сопровождающих Владимира Путина.

Колесникова долгое время даже называли «летописцем Путина». Вероятно, они познакомились в 2000 году, когда журналист вместе с Наталией Тимаковой и Наталией Геворкян подготовил книгу-интервью «От первого лица» — первую авторизованную биографию Путина. Через несколько лет Колесников попал в «кремлевский пул».

Вполне можно допустить, что свита Лукашенко не раз и не два жаловалась окружению главы России на тон Колесникова в отношении правителя Беларуси. Но журналиста так и не ограничили.

Вероятно, дело не только в том, что у Путина нет отторжения к корреспонденту, который работает рядом с ним четверть века.

В репортажах Колесникова нелепый и чудаковатый Лукашенко – важный персонаж, на фоне которого Путин выглядит разумным и адекватным политиком.

Кроме того, Москва использует свои СМИ и пропагандистские ресурсы для давления на хозяина минского Дворца Независимости, пытаясь сделать того еще более лояльным и уступчивым.

Белорусской аудитории также стоит помнить, что тот же «Коммерсант» работает в условиях жесткой политической цензуры, не осуждая, например, войну в Украину. Допуская критику Лукашенко, работающие внутри России СМИ озабочены совсем другими целями, нежели улучшением ситуации в Беларуси.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

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