Мелони поговорила с Трампом об оружии для Украины
- 5.07.2025, 9:01
Премьер-министр Италии надеется на позитивные сдвиги.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу заявила, что обсуждала с Дональдом Трампом вопрос поставок американского оружия Украине.
Об этом она сказала на экономическом мероприятии Forum in Masseria, сообщает «Европейская правда».
Мелони подчеркнула, что США «не прекратили поставки оружия и поддержку Украины», а лишь «пересмотрели свое решение о поставках отдельных компонентов, в частности противовоздушной обороны».
«И это, бесспорно, важный факт, который значительно отличается от полного ухода США», – отметила она.
Итальянский премьер добавила, что видела новости о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
«Я сама сегодня (в пятницу. – Ред.) также разговаривала с президентом Дональдом Трампом, с которым обсудила этот вопрос, вопрос, который мы только что обсуждали, и надеюсь на позитивные сдвиги, скажем так, в этом вопросе», – сказала Мелони.
Напомним, днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.
Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.