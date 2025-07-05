Матча или кофе: что дает больше энергии и пользы для здоровья? 5.07.2025, 9:06

Диетологи сравнили два утренних напитка.

Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе или матча, дают заряд бодрости по утрам, однако делают это по-разному. В статье для verywellhealth.com диетологи рассказали, какой напиток придает больше энергии, и какой из них полезнее для здоровья и похудения.

Сколько кофеина в кофе и в матча?

В средней чашке кофе содержится около 95 мг кофеина, хотя оно может варьироваться в зависимости от бренда и процесса заваривания.

Кофеин в 2-граммовой (г) порции матча (порошка зеленого чая) варьируется от 40 мг до 90 мг. Содержание кофеина зависит от таких факторов, как количество порошка, тип листьев и процесс заваривания.

При этом кофеин в кофе и матче также может по-разному действовать на ваш организм.

Исследования показывают, что 99% кофеина из напитков усваивается в течение 45 минут после приема и, как правило, действует быстрее. Матча содержит аминокислоту L-теанин, которая оказывает расслабляющее действие, что может помочь замедлить и сбалансировать стимулирующий эффект кофеина.

Польза и недостатки для здоровья от кофе и матча

Кофе снижает риск заболеваний, действует как натуральный стимулятор, может принести пользу здоровью мозга, снизить риск сердечных заболеваний.

Матча в свою очередь содержит антиоксиданты и L-теанин, поддерживает работу мозга, может принести пользу сердцу.

К недостаткам кофе относится то, что он может вызывать нервозность или беспокойство, а также может вызывать изжогу и раздражать желудок. Кофе также может влиять на сон и вызывать симптомы отмены.

Матча также может влиять на сон, а также может вызывать тошноту.

Кофе vs матча - сравнение

Матча, как правило, является лучшим выбором для тех, кто ищет улучшенную концентрацию и энергию без риска нервозности.

Некоторые люди, особенно те, кто более чувствителен к кофеину, могут обнаружить, что употребление кофе вызывает беспокойство. Поскольку кофе не содержит расслабляющих свойств L-теанина, которые есть в матче, он с большей вероятностью вызовет нервозность, беспокойство или учащенное сердцебиение.

Для утренней энергии

Кофе содержит больше кофеина на порцию, чем матча, то есть он быстрее блокирует вызывающий сон аденозин, обеспечивая более быстрое повышение бдительности. Это одна из причин, по которой некоторые люди любят пить кофе перед утренней тренировкой. Однако более быстрое действие кофе может также исчезать быстрее, вызывая заметный спад энергии.

С другой стороны, матча, как правило, обеспечивает более медленное и более продолжительное высвобождение энергии.

Для здоровья кишечника

Матча мягче для желудка, чем кофе. Во-первых, кофе значительно более кислый, чем матча, что может раздражать желудок у некоторых людей или вызывать изжогу. Кроме того, кофе, как правило, действует как естественное слабительное. В свою очередь матча является лучшим источником пребиотиков (пищевых волокон), которые питают пробиотики (полезные бактерии в вашем кишечнике), заставляя их размножаться.

Для снижения веса

И матча, и кофе могут способствовать снижению веса.

Кофе может привести к большему сжиганию жира, поскольку он способствует термогенезу (выработке тепла). Он также может помочь подавить аппетит и сдержать переедание, если употреблять его за 30 минут до четырех часов до еды.

В то же время матча содержит вещества, которые поддерживают окисление жиров и может увеличить сжигание калорий во время упражнений более эффективно, чем кофе.

Что лучше?

Что лучше — кофе или матча, зависит от ваших предпочтений и целей в отношении здоровья.

Кофе дает более существенный заряд бодрости для тех, кто ищет немедленного бодрствования. Матча обеспечивает более медленное, более продолжительное высвобождение энергии без резкого спада. Матча также с меньшей вероятностью вызывает нервозность и беспокойство, поскольку его содержание L-теанина помогает сбалансировать действие кофеина.

Кофе более кислый, чем матча, что может раздражать желудок или вызывать изжогу у некоторых людей.

И кофе, и матча могут помочь вам достичь ваших целей по снижению веса за счет их потенциала усиливать сжигание жира.

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