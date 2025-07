Израиль более силен, чем когда-либо Дэвид Розенберг, «ХаАрец»

5.07.2025, 9:14

Чего ему не хватает чтобы стать региональной державой?

Война с Ираном, по общему мнению, радикально изменила баланс сил на Ближнем Востоке в пользу Израиля. Но это не значит, что Израиль собирается вскоре сложить оружие. Даже если мы действительно вступаем в эпоху Pax Israelitica, мир придется поддерживать силой.

Иными словами, Израиль, возможно, и не стремится к гегемонии, как этого боятся в арабском мире и в Иране — он не претендует на военное и экономическое господство в регионе. Но премьер-министр Биньямин Нетаниягу, похоже, не разделяет видение Дональда Трампа о новом Ближнем Востоке, уставшем от войн и сосредоточенном на экономическом развитии. По его мнению, Иран и его прокси должны снова и снова получать отпор, Сирия остается исламской угрозой, ХАМАС еще не побежден, а за «Хизбаллой» нужно наблюдать как за ястребом. Турции тоже доверять нельзя.

Как заявил Нетаниягу в своей победной речи по случаю окончания войны с Ираном: «Мы не собираемся убирать ногу с педали. Мы должны завершить кампанию против иранской оси, победить ХАМАС и добиться освобождения всех наших заложников — как живых, так и погибших».

Короче говоря, он видит Израиль региональным «сильным игроком», ответственным за поддержание порядка (по крайней мере, такого порядка, который обеспечивает безопасность самого Израиля — вмешиваться в дела Ливии или Йемена он не будет) в хронически нестабильном регионе.

Минимум, что это означает, — это необходимость поддерживать большую армию и людские, материальные и финансовые ресурсы, достаточные для развертывания войск, где потребуется, даже на таком расстоянии, как Иран.

Если бы статус великой державы определялся исключительно тем, насколько сильно ты можешь ударить противника, не получив при этом слишком сильного удара в ответ, Израиль мог бы на него претендовать. Но реальный тест силы включает гораздо больше факторов. Это и традиционные параметры вроде численности войск и танков, и современные показатели — технологическое превосходство, экономическая устойчивость и мягкая сила, например, то, как страна воспринимается общественным мнением в мире.

Способен ли Израиль играть роль региональной державы? Давайте рассмотрим эти факторы по порядку.

Оружие и люди. В рейтинге Global Firepower за 2025 год, основанном на традиционных показателях — численность солдат, танков и истребителей — Израиль занимает 15-е место в мире. Это впечатляющий результат, учитывая, что 14 стран выше в рейтинге имеют значительно большую численность населения, территорию и (за исключением Пакистана) экономику.

Более важно (поскольку Израилю не стоит сравнивать свою мощь с Индонезией или Канадой), что в ближневосточном регионе он занимает 2-е место — после Турции. Израиль нанес Ирану серьезный удар, несмотря на то что в индексе Global Firepower он опережает Иран всего на одну строчку — что говорит о том, что в современной высокотехнологичной войне сила уже не так связана с численными показателями, как раньше.

Выносливость. Те времена, когда Израиль должен был следить, чтобы войны были короткими и деловыми, прошли. Сегодня население Израиля составляет около 10 миллионов человек — в два с половиной раза больше, чем 40 лет назад, а экономика выросла почти в 13 раз. Израиль находится в состоянии войны в той или иной форме уже 20 месяцев, и при этом экономика не понесла серьезных потерь.

Тем не менее, возможности Израиля вести долгую, а тем более бесконечную войну — не безграничны. Сегодня армия, особенно резервисты, испытывают напряжение, а запасы противоракет, по некоторым сообщениям, подверглись серьезному испытанию после 12 дней иранских обстрелов.

Безусловно, у такого противника, как Иран, с населением в девять раз больше и территорией в 75 раз больше, преимущество в плане выносливости.

Технологии. Наряду с высококлассными военно-воздушными силами и разведкой, технологии — сильнейший актив Израиля. После позорного технологического провала 7 октября они доказали свою эффективность в боях с Ираном и «Хизбаллой». Израиль входит в число мировых технологических держав, пусть и ближе к нижней границе: он просто не может соперничать по масштабам и ресурсам с США, Китаем и Европой.

В индексе критических и перспективных технологий Центра Белфера за 2025 год, оценивающем потенциал 25 ведущих стран в таких областях, как ИИ и космос, Израиль занимает 19-е место с баллом 8,2. Это выше всех в регионе, но, удивительно, ненамного — Иран на 23-м месте с баллом 4. Судя по итогам войны, Белфер что-то упустил: Иран не смог реализовать свой технологический потенциал.

Экономика. Сильная экономика важна не только для устойчивости внутри страны, но и как источник собственных вооружений и налоговая база для финансирования армии.

Как и по другим параметрам, Израиль показывает результат выше своего веса, но все же остается «легковесом». В прошлом году войны подняли военные расходы до 8,8% ВВП — выше только у Украины. В этом году, между войной с Ираном и возобновленной операцией в Газе, минобороны ожидает перерасход бюджета на 30 миллиардов шекелей. Добавим к этому затраты на восстановление внутри страны. Экономика не сможет долго выдерживать такую нагрузку.

Военная независимость. Не умаляя достижений ЦАХАЛа за последние 20 месяцев, стоит признать, что без 18 миллиардов долларов военной помощи от США в первые 12 месяцев после 7 октября и постоянных поставок критически важного оружия все это было бы невозможно. Израильская военная промышленность впечатляет, и правительство планирует расширить производство вооружений внутри страны, но зависимость от импорта останется. Израиль может производить больше снарядов и бомб, но только США могут поставить F-35 и быстро восполнить истощенные запасы.

В конечном счете, как ясно дали понять президенты Джо Байден и Дональд Трамп каждый по-своему, Израиль не может в полной мере проводить свою военную политику самостоятельно. Он стал зависим от американской помощи сильнее, чем когда-либо со времен войны Судного дня.

Мягкая сила. Это, возможно, самое слабое место Израиля. Нетаниягу, похоже, считает, что Израилю достаточно дружбы с теми, кто сидит в Овальном кабинете и представляет республиканскую партию. Но будучи маленькой страной, зависящей от глобальной торговли, инвестиций, импортного оружия и даже помощи в ПВО, Израилю нужны куда более широкие связи.

Общественное мнение в США, а особенно в Европе, настроилось против Израиля, и это уже проявляется — в виде эмбарго на оружие, бойкотов и угроз снижения уровня дипломатических отношений. Аргумент правительства о том, что Израиль — на передовой великой битвы за спасение Запада, — все чаще звучит в пустоту, особенно на фоне бойни в Газе и грубых заявлений израильских министров. В тех характеристиках мягкой силы, которые влияют на положение страны в мире — культурное влияние, международная привлекательность — Израиль занимает лишь 46-е место в рейтинге U.S. News and World Report Best Countries.

В своей победной речи Биби заверил, что «мы не пребываем в самодовольстве и самоуверенности — как раз наоборот». Но признаки послевоенной гордыни уже заметны. Израиль стал сильнее в военном и экономическом плане, чем когда-либо. Но он по-прежнему слишком мал, чтобы действительно играть роль регионального «сильного человека».

Дэвид Розенберг, «ХаАрец»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com