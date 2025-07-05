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Арина Соболенко вышла в 4-й раунд Уимблдонского турнира

  • 5.07.2025, 9:16
Арина Соболенко вышла в 4-й раунд Уимблдонского турнира

Белоруска не без труда переиграла британку Эмму Радукану.

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает борьбу на третьем в сезоне турнире «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне. Белоруска переиграла британку Эмму Радукану, пишет betnews.by.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — Э.Радукану (N40 WTA, Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:4

В обоих сетах Арине пришлось проявлять волевые качества. В каждом из них соперница вела с брейком (4:2 в первой партии, 4:1 — во второй). Однако этого Радукану в обоих случаях было мало.

Первую партию, реализовав восьмой сетбол, Соболенко взяла на тай-брейке. Во второй до него лидер рейтинга дело доводить даже не стала, завершив матч пятью кряду взятыми геймами.

В 4-м круге Соболенко встретится с бельгийкой Элиз Мертенс.

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