Тысячи вильнюсцев и гостей города отметили День Независимости США 5.07.2025, 9:26

Музыка, угощения и знаки дружбы.

В пятницу вечером в Вильнюсе, на новом стадионе Hanner-VFA, произошел один из самых впечатляющих праздников – там тысячи собравшихся отметили 249-летнюю годовщину Независимости США, пишет delfi.lt.

На мероприятие пришло много людей – и политики, и дипломаты, и верные партнеры США в Литве. Это уже 25-ый праздник в Литве и во всей Европе.

В прошлом году на праздник пришли около 4500 человек, а в этом - около 6000.

Мероприятие началось очень торжественно: собравшихся приветствовала группа Country Blues Session Band, позже прозвучали гимны Литвы и США, были подняты флаги обеих стран.

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