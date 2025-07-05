Трамп объявил, что в Белом доме пройдет бой UFC 7 5.07.2025, 9:34

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иллюстративное фото

Это будет «бой чемпионов», посмотреть который соберутся порядка 20−25 тысяч человек.

Решающий бой турнира по смешанным единоборствам UFC пройдет в Белом доме в следующем году — в рамках мероприятий, приуроченных к 250-летию независимости Америки, объявил президент США Дональд Трамп, пишет Би-би-си.

Это будет «бой чемпионов», посмотреть который соберутся порядка 20−25 тысяч человек, сказал Трамп в четверг на митинге в Айове.

Глава UFC Дэйна Уайт, которого с Трампом связывает личная дружба, пообещал: «Мы проведем невероятные мероприятия, некоторые профессиональные, а некоторые любительские».

С начала года Трамп посетил несколько боев UFC, включая прошедший в прошлом месяцев в Ньюарке (штат Нью-Джерси) UFC 316, на котором его и Уайта сфотографировали наблюдающими за поединком.

Обращаясь к участникам митинга в Айове, Трамп спросил: «Тут есть такие, кто смотрит UFC? Великого Дэйну Уайта? Мы собираемся провести бой UFC. И бой этот мы собираемся провести — вы себе только представьте — на территории Белого дома. Места у нас там много».

Вскоре после этого заявления пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт подтвердила планы Трампа, написав в соцсети X: «Это будет ЭПИЧЕСКИЙ БОЙ!»

Личные связи Трампа с UFC длятся уже более 20 лет. В 2001 году, когда Уайт никак не мог найти площадку для проведения боя, Трамп принял его у себя в казино «Трамп Тадж Махал» в Атлантик-Сити.

Уайт поддерживал Трампа с самого начала его политической карьеры, одобрив его выдвижение в президенты в 2016 году и назвав «настоящим бойцом».

После неудавшегося покушения на Трампа в прошлом году Уайт охарактеризовал его как «реально самого крутого американского парня всех времен».

Трамп предположил, что бой UFC войдет в длинный список мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею независимости Америки. Его будут отмечать 4 июля следующего года.

«Специальные мероприятия по случаю Америки-250 пройдут в каждом из наших национальных парков, на каждом поле сражения и во всех исторических местах», — пообещал президент.

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