Сирия приобретает статус новой «страны возможностей» на Ближнем Востоке Цви Барэль, «ХаАрец»

5.07.2025, 9:36

Возникли условия для начала процесса экономической реконструкции.

«Я люблю тебя слишком сильно. Да, слишком сильно — вот почему мы так много даем», — так Дональд Трамп осыпал похвалами наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана во время визита в Эр-Рияд в мае.

Хотя бин Салман не пел любовных песен президенту США, он знает, как дарить подарки. Самым важным из них является обещание инвестировать более триллиона долларов в Соединенные Штаты во время президентства Трампа. Взамен принц получил историческое рукопожатие между Трампом и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и обещание снять санкции, введенные против Сирии с 2011 года.

В понедельник Трамп выполнил свое обязательство и подписал указ о снятии санкций «с учреждений, которые имеют важное значение для развития Сирии, работы ее правительства и восстановления социальной структуры страны», как сформулировало министерство финансов США.

Это позволит Сирии начать длительный процесс экономической реконструкции, подписать соглашения с другими странами и инвесторами, которые до сих пор избегали работать в Сирии, за исключением оказания гуманитарной помощи, принять обратно около семи миллионов беженцев, покинувших страну, и вернуть миллионы перемещенных лиц внутри страны в свои дома.

По самым скромным подсчетам, Сирии понадобится помощь и инвестиции в размере около 250-300 миллиардов долларов для восстановления экономики. Часть этой суммы поступит из казны Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, а остальное — от международных финансовых институтов в виде грантов и кредитов на десятилетия.

С отменой санкций Сирия приобретает статус новой «страны возможностей» на Ближнем Востоке, и не только с точки зрения аш-Шараа. Турция уже начала процесс возвращения сирийских беженцев, более трех миллионов из которых проживают на ее территории. Египет надеется поставлять ей газ, а Катар объявил о намерении поставлять ей газ по газопроводу, проходящему через Иорданию.

Иорданцы намерены продавать электроэнергию в Сирию, а оттуда в Ливан, а Ирак и Ливан изучают возможность восстановления и эксплуатации нефтепровода от Киркука через Сирию к Триполи. Ливан также готовится вернуть более полутора миллионов сирийских беженцев на родину, возобновить работу сухопутных торговых путей между ним и Сирией, Иорданией и странами Персидского залива и восстановить свою банковскую деятельность в Сирии.

Тем временем иностранные нефтяные компании, в основном американские, надеются разрабатывать нефтяные месторождения на севере страны, которые сейчас находятся под контролем сирийских курдов. Согласно соглашению между аль-Шараа и лидером курдских сил Мазлумом Абди, месторождения будут переданы государству.

Однако экономическое «золотое дно», до сих пор теоретическое, ожидает исхода политической и дипломатической борьбы и разрешения конфликтов, которые определят шансы Сирии стать региональным государством-перекрестком. Как предполагают эксперты, наиболее важные вопросы касаются соглашений или договоренностей, которые Сирия подпишет с Израилем, и того, как Турция повлияет на них.

После падения режима Асада президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживался позиции, что Израиль должен прекратить свою военную деятельность в сирийском воздушном пространстве и уйти со всех территорий, которые он захватил на востоке Голанских высот и на юге Сирии. Уровень напряженности конфликта между Турцией и Израилем, который достиг своего пика в апреле прошлого года, когда Израиль атаковал базы в Сирии вблизи мест, где Турция намеревалась обосноваться, снизился, и Азербайджан выступил посредником в создании механизма военной координации, но подозрения и напряженность не исчезли.

Турция, которая стала важным голосом в сирийском президентском дворце, уже начала помогать аш-Шараа создать национальную армию. Она пообещала предоставить ей вооружение и амуницию и, по данным турецких источников, намерена построить заводы по производству военной техники в Сирии в дополнение к запланированным инвестициям в строительство и инфраструктуру.

Обсуждение в дипломатических кругах и в СМИ возможного присоединения Сирии к «соглашениям Авраама», а еще раньше — «промежуточных соглашений» в области координации безопасности между Израилем и Сирией, вызывает беспокойство в Анкаре. Это проистекает из опасений постоянного удержания Израилем земель в Сирии, установления тесных отношений между Израилем и друзским меньшинством, большая часть которого проживает на юге Сирии, и создания «патронажных связей» между Иерусалимом и курдским меньшинством на севере Сирии.

«Эрдоган начинает понимать, что он может потерять статус единственного хозяина в Сирии, — сказал бывший турецкий дипломат «ХаАрец». — В то же время он признает тот факт, что в настоящее время не может противостоять политике Трампа, которая продвигает договоренности между Сирией и Израилем. Важно помнить, что этот процесс поддерживают Саудовская Аравия и ОАЭ, которые помогли Эрдогану выбраться из экономического кризиса, вложили миллиарды в Турцию и теперь могут получить политическую компенсацию в Сирии».

Турецкий дипломат считает, что именно на этом фоне меняется риторика Эрдогана, который в последнее время воздерживается от заявлений против нормализации отношений между Сирией и Израилем. По словам дипломата, Эрдоган «ожидает получить за это соответствующую компенсацию от Трампа».

Такой компенсацией может стать возвращение Турции к проекту по разработке и производству самолетов F-35, из которого она была исключена в 2020 году после покупки российских систем ПВО С-400. Эту возможность на этой неделе обсуждал посол США в Анкаре Том Баррак, который также является спецпредставителем Трампа по Сирии и Ливану.

В интервью турецкому информационному агентству Anadolu Баррак сказал: «Я думаю, президент Трамп и президент Эрдоган скажут госсекретарю США Марко Рубио и министру иностранных дел Турции Хакану Фидану найти способ (разрешить проблему), и решение может быть возможным к концу года».

Турция также предложила Трампу, что она возьмет на себя ответственность за руководство войной против «Исламского государства» в Сирии вместо курдских сил. Тем самым Эрдоган «освободит» США от продолжения поддержки и финансирования, которые они предоставляют сирийским курдам — вопрос, который стал источником взрывоопасных разногласий в отношениях между двумя странами.

По оценке турецкого дипломата, «паутина соображений Эрдогана по сирийскому вопросу имеют двумя полюсами враждебность и опасения перед Израилем, с одной стороны и стремлением стать центральным игроком, который будет влиять на политику Трампа на Ближнем Востоке и за его пределами».

«Положительным результатом, — продолжает он, — может стать улучшение и, возможно, даже восстановление отношений между Турцией и Израилем в обмен на политическую выгоду, которую он получит от тесных отношений с Трампом». Разумеется, еще рано затаивать дыхание в ожидании осуществления этого оптимистичного прогноза и сначала следует дождаться окончательного оформления соглашений с Сирией.

Правда, что аш-Шараа является важным партнером на формирующейся карте региональных влияний, но его политические решения зависят от внешних сил, которые крупнее и мощнее его. С другой стороны, в дополнение к пограничным соглашениям между Сирией и Израилем, он может сыграть центральную роль в прекращении пограничного конфликта между Израилем и Ливаном. Согласно заключенному ими недавно соглашению о прекращении огня, две страны согласились начать процесс демаркации сухопутной границы, что требует преодоления 13 спорных пунктов, в том числе нужно решение о статусе так называемых ферм Шебаа.

С точки зрения Израиля и ООН, эти «фермы» являются сирийской территорией, в то время как Ливан утверждает, что они принадлежат ему, и требует, чтобы Израиль ушел с них. В течение многих лет ливанские правительства просили Башара Асада предоставить им официальный документ, подтверждающий, что эти фермы находятся под суверенитетом Ливана, но так и не получили его. Ожидается, что этот вопрос снова возникнет в дискуссиях между ливанским и сирийским правительствами, и решение о будущем ферм Шебаа будет в значительной степени в руках аш-Шараа.

Цви Барэль, «ХаАрец»

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