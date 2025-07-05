Белоруску чуть не развели мошенники с «многоходовкой» 5 5.07.2025, 9:40

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Женщину спасло неожиданное обстоятельство.

Белоруску чуть не развели на деньги: похоже, ее спасло их отсутствие. С ней успели пообщаться и «оператор А1», и «следователь», и «полковник», и «ДФР», и «Нацбанк», и «адвокат». Портал «Онлайнер» рассказал про хитрую «многоходовку».

Эта история началась 26 июня. Читательнице портала по имени Виктория поступил звонок в Viber.

— Я подняла трубку, женщина на другом конце провода представилась оператором сотовой связи A1. Она сказала, что с моего номера происходит некая «подозрительная активность на сайте «Электросилы». Я сразу же ответила: «Мой оператор — life:)». Номер оператора А1 используют только мои родители: они и вправду могли что-то покупать или оформлять на сайте магазина бытовой техники, так как мы сейчас активно строим дом.

В ответ женщина сказала, мол, мой телефон покупался в салоне А1, поэтому «оператор все еще пользуется моим номером». В конце разговора она сообщила, что на мое имя пытаются оформить кредит на ноутбук в размере 4000 рублей. Попросила проверить, не потеряла ли я паспорт. Точнее, не мог ли им кто-то завладеть.

Виктория рассказывает: документ проверила, он оказался при ней. Тогда женщина-«оператор» попросила голосовое подтверждение: девушка должна была представиться под запись и сказать, что не покупала никакой ноутбук. После этого с нашей читательницей связался «следователь» — снова через Viber.

— Он спросил, понимаю ли я, что сейчас происходит. Я ответила утвердительно: поняла, что меня пытались обокрасть мошенники. Но я даже не догадывалась, что они сейчас на том конце провода! «Следователь» спросил, знаю ли я, что у меня в «ВТБанке» открыты пять счетов. Через них мошенники якобы отмывают деньги в размере 40 000 рублей.

По словам «следователя», для того чтобы доказать мою невиновность, в моей квартире завтра должны провести обыск. Я была встревожена и ответила, что сначала расскажу об этом родителям, так как живу не одна.

Виктория призналась незнакомцу по телефону, что в квартире может находиться $1000 в эквиваленте. «Следователь» ответил, что их нужно будет «задекларировать». Зачем? Якобы чтобы деньги не забрали на время «расследования».

— Естественно, мне сказали никому ничего не говорить.

На этом этапе в игру вступил следующий герой — «полковник». Он пытался дозвониться до Виктории по видеосвязи.

— У него была красивая внешность, созданная «нейронкой». Но у меня в подсобке на работе плохо ловила связь, поэтому мы перешли на аудио. «Полковник» с усмешкой спросил: «Понимаете, что происходит?» Я ответила: «Вроде да». Он с той же улыбкой сказал: «Что вы вообще понимаете?»

В результате Виктория сорвалась с работы домой, чтобы найти сбережения, но их там не оказалось — видимо, увезли родители. Об этом она сообщила «следователю».

— Он ответил: «Тогда декларировать ничего не нужно. И про обыск мы забываем».

После общение перешло в Telegram: с Викторией связались через аккаунт, якобы принадлежащий ДФР (по крайней мере, об этом говорил никнейм).

— Мне через Telegram позвонил «сотрудник Нацбанка», — наша читательница отмечает, что номер был украинским. — Он должен был «помочь с погашением оставшихся кредитов». Мужчина по имени Игорь спросил меня про зарплату и то, какая сумма у меня на счету.

Но за два дня до этого я все свои деньги потратила на путешествие: на карте оставалось всего пару рублей. Тогда мне сообщили, что якобы на меня сегодня кто-то пытался оформить кредит через «Альфа Банк». И я должна «перебить его, оформив точно такой же и таким же путем». В результате я оформила кредит на 400 рублей, который надо было подтвердить спустя два дня.

Фантазия мошенников оказалась безграничной. В дело вступил «адвокат».

— Он посмеялся с того, что у меня сейчас мало денег. И пошутил, мол, «у всех нас так во время лета».

После навязчивые «доброжелатели» на время пропали. Через несколько дней Виктория сама написала «работнику Нацбанка». Но тот, рассказывает девушка, был слишком занят и пообещал отписаться позже. Тогда Виктория обратилась к «следователю». Тот на звонок не ответил, но в сообщениях игнорировать не стал.

— И тут у меня случилась истерика: я резко осознала, что мне никто не предоставил никаких документов или доказательств. Более того, все звонки осуществлялись через мессенджеры! Я начала названивать «следователю» и «работнику Нацбанка». Последний сказал, что на мне больше никаких кредитов нет, и посоветовал заявку на кредит не трогать.

Как предполагает Виктория, мошенники не довели дело до конца, так как она оказалась «невыгодной» жертвой. Наша читательница уже обратилась в милицию, а заявку на кредит аннулировала.

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