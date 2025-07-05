NBC: Проверка не выявила критической нехватки оружия у Пентагона 2 5.07.2025, 9:43

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Продолжение помощи Украине не подорвет боеспособность самих США.

Проверка американских военных запасов, после которой Пентагон приостановил поставки оружия Украине, не выявила их критической нехватки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, уровень некоторых высокоточных боеприпасов оказался снижен, но не достиг минимально допустимого порога. Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что продолжение помощи Украине не подорвет боеспособность самих США.

Решение о временной приостановке поставок было, по информации NBC, инициативой министра обороны Пита Хегсета и его заместителя Элбриджа Колби, который давно выступает за сокращение вовлечения США в россйиско-украинскую войну и переориентацию ресурсов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отмечало на днях Politico, прекращение поставок стало неожиданностью даже для осведомленных чиновников в Госдепартаменте и Конгрессе. Источники издания утверждают, что ключевую роль в принятии решения сыграл именно Колби, а не Хегсет.

Официально власти США продолжают заявлять о поддержке Украины. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Киев ведет с Вашингтоном консультации о возобновлении поставок.

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