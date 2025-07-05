«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира
- 5.07.2025, 10:01
Ошибка вратаря бразильской команды стала решающей.
Английский «Челси» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира оказался сильнее бразильского «Палмейраса» и вышел в следующую стадию турнира, пишет betnews.by.
Палмейрас — Челси — 1:2 (Эстевао, 53; Палмер, 16, Вевертон, 83-автогол).
Счет в матче на 16-минуте открыл Коул Палмер после своего фирменного прохода в штрафную площадь и точного удара в дальний угол. Эстевао удалось сравнять цифры на табло уже во втором тайме — форвард «Памейраса», находясь в не самой удобной позиции, прошил верхний ближний угол ворот «Челси».
Но решающим фактором, который склонил чашу весов в пользу «синих», стала ошибка вратаря бразильской команды. После прострела с левого фланга Вевертон неудачно встретился с мячом и переправил его в свои ворота.
В полуфинале Клубного чемпионата мира «Челси» встретится с еще одним представителем бразильского футбола — «Флуминенсе», который накануне выбил из розыгрыша саудовский «Аль-Хиляль» (2:1).