«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира 5.07.2025, 10:01

Ошибка вратаря бразильской команды стала решающей.

Английский «Челси» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира оказался сильнее бразильского «Палмейраса» и вышел в следующую стадию турнира, пишет betnews.by.

Палмейрас — Челси — 1:2 (Эстевао, 53; Палмер, 16, Вевертон, 83-автогол).

Счет в матче на 16-минуте открыл Коул Палмер после своего фирменного прохода в штрафную площадь и точного удара в дальний угол. Эстевао удалось сравнять цифры на табло уже во втором тайме — форвард «Памейраса», находясь в не самой удобной позиции, прошил верхний ближний угол ворот «Челси».

Но решающим фактором, который склонил чашу весов в пользу «синих», стала ошибка вратаря бразильской команды. После прострела с левого фланга Вевертон неудачно встретился с мячом и переправил его в свои ворота.

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Челси» встретится с еще одним представителем бразильского футбола — «Флуминенсе», который накануне выбил из розыгрыша саудовский «Аль-Хиляль» (2:1).

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