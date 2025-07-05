В эмиграции умер белорусский актер Андрей Бордухаев 5.07.2025, 10:13

Андрей Бордухаев

Ему было 49 лет.

Сегодня, 5 июля после продолжительной болезни умер белорусский актер Андрей Бордухаев (Андрей Бордухаев-Орел). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил актер Игорь Сигов.

«Сёння здарылася вялікая бяда — пасля працяглай хваробы нас пакінуў наш сябар, таленавіты артыст Андрэй Бардухаеў. Доўгі час Андрэй і яго сям’я амаль нікому не распавядалі пра хваробу, спадзеючыся справіцца самастойна і калісьці падзяліцца радаснай навіной пра перамогу над цяжкім дыягназам. На жаль, цуда не адбылося…», — написал Сигов.

На своей странице в фейсбуке он разместил реквизиты, по которым попросил оказать помощь семье покойного. Это номер для перевода (BLIK): +48796525441

Андрей Бордухаев родился в 1976 году. Работал на киностудии «Беларусьфильм» помощником режиссера, на белорусском телевидении ведущим программы «Арт-кафе». С 2001 года — актер белорусских и российских антреприз. В 2006—2011 годах — актер Гомельского молодежного театра. В 2011—2016 годах — актер Гомельского областного драматического театра. В 2016-м вместе с женой Алесей основал TEAM THEATRE, художественным руководителем которого он стал.

После событий 2020 года семья была вынуждена уехать в эмиграцию и выступала в Польше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com