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В эмиграции умер белорусский актер Андрей Бордухаев

  • 5.07.2025, 10:13
В эмиграции умер белорусский актер Андрей Бордухаев
Андрей Бордухаев

Ему было 49 лет.

Сегодня, 5 июля после продолжительной болезни умер белорусский актер Андрей Бордухаев (Андрей Бордухаев-Орел). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил актер Игорь Сигов.

«Сёння здарылася вялікая бяда — пасля працяглай хваробы нас пакінуў наш сябар, таленавіты артыст Андрэй Бардухаеў. Доўгі час Андрэй і яго сям’я амаль нікому не распавядалі пра хваробу, спадзеючыся справіцца самастойна і калісьці падзяліцца радаснай навіной пра перамогу над цяжкім дыягназам. На жаль, цуда не адбылося…», — написал Сигов.

На своей странице в фейсбуке он разместил реквизиты, по которым попросил оказать помощь семье покойного. Это номер для перевода (BLIK): +48796525441

Андрей Бордухаев родился в 1976 году. Работал на киностудии «Беларусьфильм» помощником режиссера, на белорусском телевидении ведущим программы «Арт-кафе». С 2001 года — актер белорусских и российских антреприз. В 2006—2011 годах — актер Гомельского молодежного театра. В 2011—2016 годах — актер Гомельского областного драматического театра. В 2016-м вместе с женой Алесей основал TEAM THEATRE, художественным руководителем которого он стал.

После событий 2020 года семья была вынуждена уехать в эмиграцию и выступала в Польше.

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