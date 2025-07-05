Пожар на «ВНИИР-Прогресс»: дроны атаковали ключевой завод электроники в РФ 5.07.2025, 10:19

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Новые подробности успешного удара.

В ночь на 5 июля ударные беспилотники атаковали производственный цех предприятия «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, Чувашская Республика РФ. В результате попадания в цех, где изготавливаются электронные компоненты, начался пожар.

Astra.

Атаку подтвердил глава республики Олег Николаев, заявив о быстром реагировании экстренных служб и локализации возгорания. По его словам, производство в этом здании было якобы приостановлено еще после предыдущего удара в июне.

«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — сообщил Николаев.

Чем занималось «ВНИИР-Прогресс»

По информации «Милитарного», данное предприятие входит в состав объединения «АБС Электро» и считается ключевым производителем антенн серии «Комета». Эти устройства применяются в российских ударных беспилотниках, включая дроны-камикадзе «Shahed», а также в ракетах «Искандер-М» и «Калибр».

Кроме антенн, завод выпускает ГНСС-приемники для систем навигации GLONASS, GPS и Galileo, а также программно-аппаратные комплексы для судостроения и энергетики. В перечень продукции входят SCADA-системы, программируемые электроприводы, SDR-радиокомплексы, электронные модули и компоненты интегральной микроэлектроники (СБИС).

Особую роль предприятие играет и в обеспечении нужд ВМФ России: ВНИИР-Прогресс поставляет электротехническое оборудование, включая реле, автоматы и модули для атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

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