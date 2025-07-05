В ГАИ показали первую в Беларуси дорогу, как в фильме «Трон» 5.07.2025, 10:36

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Где она находится?

В ГАИ Гомельской области сообщили, что на одной из дорог оборудовали люминесцентное покрытие, которое светится ночью на протяжении 10 часов. Причем в ведомстве нововведение назвали «уникальным» и сравнили с «фантастикой». Разметка и на самом деле напоминает дороги в фильме «Трон», пишет «Телеграф».

Впрочем, новую разметку нанесли только на 162-м километре трассы Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины».

«Это не фантастика, а реальность: днем разметка «заряжается» от солнца или фар, а ночью излучает мягкое зеленоватое свечение, делая дорогу видимой без дополнительного освещения», — утверждают в ГАИ.

В ведомстве также пояснили, что выбрали дорогу Р-31 не просто так, а потому что там уже не первый год тестируют «инновации», например, музыкальную разметку.

Плюс на выбранном километре трассы есть «сложные отрезки с ограниченным освещением, где безопасность особенно актуальна».

По словам пресс-службы ГАИ Гомельской области, светится краска за счет люминофоров в ее составе, которые накапливают энергию в светлое время суток и от фар. Уже после захода солнца разметка начинается светиться.

«Стоит отметить, что впервые на территории нашей страны на дороге республиканского значения начали тестировать люминесцентную разметку», — похвалились в ведомстве.

В ГАИ не рассказали, сколько стоит такое светящееся в темноте удовольствие. Насколько отличается цена от обычной. И самое главное — как долго такая разметка будет служить без обновления.

Где в мире используют такую разметку?

Люминесцентная дорожная разметка появилась более 10 лет назад. Пионером в этой технологии стали Нидерланды.

В 2014 году на одной из дорог в провинции Северный Брабант появилась первая в мире люминесцентная разметка, разработанная дизайнером Дааном Рузегаардом (Daan Roosegaarde) в рамках проекта Smart Highway. Многие после ее появления вспомнили о в фильме «Трон». Разметка заряжалась от солнечного света днем и светилась зеленым светом ночью.

В каких странах используют?

Нидерланды – первые тесты, участки дорог с фото люминесцентной краской.

Великобритания – эксперименты на трассах (например, в графстве Суррей).

Китай – в 2017 году открыли «светящуюся» автостраду в провинции Чжэцзян.

Франция – тестирование на некоторых участках дорог.

Польша – в 2021 году появилась первая светящаяся велодорожка в Лидзбарк-Варминьски.

Россия – в 2020 году в Москве тестировали люминесцентную разметку на пешеходных переходах.

Впрочем, технология светящей разметки пока не получила массового распространения из-за высокой стоимости и необходимости частого обновления.

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