Российский Генштаб в шоке Телеграм-канал «Движение сопротивления»

5.07.2025, 10:46

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«Так нечестно».

Мой пост о том, что в принципе, авиация крошечного Израиля вынесла бы всю российскую ПВО за две недели, процитировала какая-то кремлевская помойка. И понеслось. Пришли сотни ботов, решивших встать на защиту чести российской авиации и ПВО, которые покрыли себя нескрываемым позором в Украине.

Аргументация была примерно следующая:

– У Ирана было старое ПВО. Так нечестно

– За Израилем стояли США. Так нечестно

– Это были американские самолеты, а не израильские. Так нечестно

– Израиль вывел из строя иранское ПВО с помощью диверсантов. Так нечестно

– Израиль хватило всего на 12 дней, после чего он тихо отполз в сторону

– «Железный купол» провалился, все города Израиля лежат в руинах

Давайте по эти аргументам и пройдемся.

Конечно, российский Генштаб в шоке. Ведь это он мечтал сделать то, что сделал Израиль – так же быстро и красиво. За несколько дней добиться полного превосходства в воздухе, чтобы затем диктовать свои условия противнику на земле.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: «Операция войдет в историю как четырехдневная война. Потому что обладатели нынешнего рекорда – пятидневной войны – Вооруженные силы Российской Федерации постараются, как великие спортсмены, оставить запас на установление последующих рекордов». Упс. Ни за четыре дня, ни за четыре года у России не получится повторить то, что Израиль сделал за несколько дней.

Российский военный бюджет превосходил украинский в 11 раз. У России были накоплены тысячи крылатых и баллистических ракет, которыми она планировала полностью уничтожить всю авиацию и ПВО Украины. Россия превосходила Украину более чем в 13 раз по общему количеству авиации. Перевес России над Украиной по вертолетам – в 9 раз. По танкам – в 8 раз. По бронированным машинам – в 5 раз. Российский флот превосходил украинский в бесконечное количество раз. Флота у Украины не было. ПВО Украины была такая же старая, как в Иране. На самом деле, Иран произвел огромное количество собственных ракетных комплексов – и его ПВО была мощнее украинской.

А теперь попробуем сравнить Израиль с Ираном и его прокси. Население Ирана – в 10 раз больше, чем Израиля. ВВП и расходы на оборону вполне сопоставимы. По количеству самолетов – примерный паритет. Кроме того, Израиль вынужден одновременно вести войну на несколько фронтов, распыляя свои силы – против него ХАМАС, Хезболла, хуситы. Иран готовился к этой войне десятилетиями и накопил огромное количество ракет, которыми обещал уничтожить Израиль. Иран обещал посылать по тысячи баллистических ракет в день на Израиль. Плюс десятки тысяч дронов. И что в результате? Упс. Атомный проект Ирана разгромлен, ПВО уничтожено, авиации нет, военные заводы и склады ракет взорваны, власть шатается, воевать нечем.

Израиль потерял в этой войне ОДНОГО солдата (тот был в увольнении и погиб под бомбежкой, но приравнивается к погибшим на поле боя), 28 гражданских и несколько сотен человек ранеными. Нашли чем хвалиться – бомбардировкой мирных городов. Израиль же даже по крыше иранской телекомпании сначала «постучал», потом дал время на эвакуацию и только потом уничтожил ее. При необходимости легко оставит Иран вообще без промышленности, нефти, газа и электричества. Не сделал этого из соображений гуманизма.

Особенно смешны жалобы на то, что Израиль воюет американским оружием. Так это же не баг, а фича. Это искусство политики – создавать себе надежных союзников. Что-то я не помню стонов российских патриотов: да как мы могли во время Второй Мировой воевать на «Аэрокобрах», «Спитфайрах» и «Харрикейнах». Это же нечестно, верните наших «Ишаков» и «ТБ-3».

Так что просто помолчите, российские патриоты. Ваш главнокомандующий – дерьмо, ваши генералы – дерьмо, ваша техника – дерьмо, ваши спецслужбы – дерьмо, ваша армия – дерьмо. Да вы в глубине души и сами это прекрасно знаете.

Телеграм-канал «Движение сопротивления»

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