Может ли директор требовать носить конкретную школьную форму?
- 5.07.2025, 11:13
В Минобразования Беларуси пояснили.
Может ли директор школы в одностороннем порядке требовать ото всех учеников носить определенную форму — конкретный фасон, цвет, производителя? Консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова объяснила, насколько законны подобные требования.
По словам специалиста профильного ведомства, руководитель школы самостоятельно не может принимать решение о выборе цвета, фасона, единого для учебного заведения обязательного элемента формы единолично, без согласования с остальной администрацией школы и родителями учащихся.
«Это всё делается сообща. Никогда не было такого, что установку дает директор, например, о том, что вот эта школа будет ходить только в бордовых костюмах. Нет, такого не было. Всегда все решения принимались сообща», — процитировало Кудоярову БелТА.
В свою очередь ректор Гомельского института развития образования Виктор Акуленкопо делился опытом гомельских школ. Там, по его словам, понятие делового стиля одежды также «толкуется широко».
«Если что-то единое, то это все сводится к какому-то единому аксессуару — галстук одинаковый у всех или жилетка. А прочие элементы важно, чтобы просто укладывались в рамки понятия «деловой стиль», — пояснил он.