ГУР: Кремль пытается втянуть в войну против Украины еще одну азиатскую страну

ГУР: Кремль пытается втянуть в войну против Украины еще одну азиатскую страну4
- 5.07.2025, 11:38
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Украинская разведка сообщила подробности.
Военно-политическое руководство РФ продолжает искать возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну - Лаос.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Отмечается, что Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. В частности известно, что сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.
«Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 «военнослужащих-саперов» и способствовать разминированию Курщины», - говорится в сообщении.
Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь российской федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины.
«Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины», - отметили в ГУР МО.