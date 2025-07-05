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ГУР: Кремль пытается втянуть в войну против Украины еще одну азиатскую страну

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  • 5.07.2025, 11:38
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ГУР: Кремль пытается втянуть в войну против Украины еще одну азиатскую страну

Украинская разведка сообщила подробности.

Военно-политическое руководство РФ продолжает искать возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну - Лаос.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. В частности известно, что сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.

«Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 «военнослужащих-саперов» и способствовать разминированию Курщины», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь российской федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины.

«Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины», - отметили в ГУР МО.

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