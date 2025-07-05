Беларусь накроет волна жары: до +35 1 5.07.2025, 11:41

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С территории Польши и юга Европы в страну придёт тёплый фронт.

С территории Польши ночью 6 июля на Беларусь начнёт наползать жара — тёплый атмосферный фронт начнёт по северу страны прогревать атмосферу до 33 градусов тепла, сообщает Белгидромет.

Ночью и днём на севере Беларуси 6 июля пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый.

7 июля с юго-запада Европы ожидается перемещение активной системы фронтов и неустойчивых тропических воздушных масс. Жара усилится и столбик термометра на юге страны поднимется до +35 градусов.

Ночью местами по северо-западу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные дожди, местами грозы.

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