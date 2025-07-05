«Хотели квартиру не как у всех» 2 5.07.2025, 12:01

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Минский интерьер стал лучшим на международном конкурсе.

«Хотим квартиру не как у всех», — именно с этой фразы началась работа над квартирой в жилом комплексе «Гармония». Ее владельцы — люди из киносферы — мечтали о ярком и живом интерьере. Реализовать их смелые идеи взялась профессиональный дизайнер. Проект получился настолько уникальным, что даже выиграл на международном конкурсе, Onliner.

В объективе камеры — квартира в ЖК «Гармония» на улице Розы Люксембург. От застройщика «Арэса-Сервис» жилье досталось собственникам с черновой отделкой и перегородками, разделяющими пространство на несколько комнат, кухню и два санузла. Площадь — 85 «квадратов».

— Заказчики — муж и жена, работающие в сфере кино. Воспитывают дочку-школьницу. Сами себя творческими людьми не считают, но их выдает смелость в решениях и полет фантазии. Уже на первой встрече они четко дали понять, что не хотят интерьер как у всех, им нужно что-то с характером: «Мы видели серые и белые квартиры. Красиво, но не про нас. Нам нужен цвет — сочный, живой, но не агрессивный. Чтобы было ярко, но и не вырвиглаз», — поделилась основательница студии дизайна Archline Виктория Грузинова, реализовавшая проект.

Для дизайнера подобные клиенты — редкая находка: не так много беларусов готовы выйти за рамки стерильного минимализма и поэкспериментировать. Но одновременно это и сложная задача: необходимо подобрать тот самый правильный оттенок, который понравится всем членам семьи.

— Я всегда говорю: «Цвет нельзя выбирать на картинке. Его нужно увидеть. А лучше — потрогать». Поэтому мы не раз ездили вместе по строительным магазинам. Смотрели, прикладывали, спорили, выбирали.

И вот однажды, в магазине плитки, случился тот самый «мэтч».

— Мы увидели мелкоформатную терракотовую плитку. И у них — у обоих! — загорелись глаза. Именно этот теплый, землистый оттенок и стал основой проекта — он повторяется в фасадах на кухне, в краске, которой мы покрыли акцентную стену в гостиной, в предметах мебели.

Потом заказчики вместе с дизайнером стали думать, какие еще цвета могут появиться. Им хотелось еще больше оттенков, но по факту добавился только синий. Он появился в виде пэчворк-плитки с узором на полу кухни (такая плитка у многих ассоциируется с Португалией и другими теплыми странами). Заметить этот оттенок можно и в кабинете, и в одном из санузлов.

— Мы планировали поставить большой синий диван в гостиной, чтобы поддержать плитку. Но на этапе визуализации поняли, что это уже перебор. В итоге заменили диван на серый, приглушенный — в нем было больше спокойствия. И для заказчиков он оказался комфортнее.

Сам же ремонт начался с перепланировки — старые стены разбили, построили новые… Благодаря этому удалось объединить кухню с гостиной, выделить одну дополнительную комнату, ставшую кабинетом, а также увеличить один из санузлов — он превратился в постирочную. Также в квартире остались две спальни — для родителей и ребенка.

Отделка в квартире — практичная и понятная.

— Так как потолки здесь невысокие, их сделали под покраску, без лишних конструкций. Электрику продумывали заранее — слишком много светильников в таком случае не уместить. На полу — дубовая инженерная доска, в зоне кухни — пэчворк-плитка. Все стены под покраску, в том числе в спальне, где у нас есть ритмичный рисунок. Единственное исключение — детская: там одну стену оформили фотообоями. В санузлах использовали разный керамогранит, а на кухонном фартуке — керамическую плитку.

Всю корпусную мебель для интерьера изготавливали на заказ из ЛДСП производителя Egger, мягкую покупали готовую.

Пройдемся по конкретным зонам. В прихожей удалось собрать все, что нужно для комфорта: здесь есть встроенный шкаф с открытой вешалкой для верхней одежды, тумбочка, куда можно положить сумку и ключи, и большое зеркало в полный рост — его видишь сразу, как только попадаешь в квартиру. Пространство не перегружено, но функционально.

— Мы сделали акцентную терракотовую стену, которая начинается уже в прихожей и продолжается в гостиной. Это визуально вытягивает пространство и сразу задает настроение.

Над тумбочкой висит картина, которую дизайнер нарисовала сама — в подарок к завершению ремонта.

— Я использовала те же краски, что были на стенах. Хотелось передать ритм, в котором живет эта семья. Он насыщенный, живой, как поток, в котором они не застывают, а постоянно движутся вперед.

Кухня здесь угловая, и чтобы встроить все четко по линиям, специально нарастили кусок стены. В итоге получилась ровная ниша для холодильника, витрины с бокалами и шкафа, где спрятана встроенная кофемашина.

— Дальше — рабочая зона с терракотовыми фасадами, фартуком и столешницей. Здесь поместились и посудомоечная машина, и варочная панель, и духовой шкаф с микроволновкой.

Обеденный стол и стулья — из натурального дерева. Стулья необычные, с оттенком-хамелеоном, меняющимся в зависимости от угла зрения и освещения. Кто-то видит в нем синий, кто-то — зеленый. Это был пробный вариант от Поставского мебельного центра — и он идеально вписался.

Зона гостиной организована по классическому сценарию: угловой раскладной диван с дополнительным спальным местом, напротив — телевизор и тумба.

— Мы выбрали тумбу, которая перекликается с диваном и пуфом. Все предметы немного приподняты благодаря черным ножкам — это делает мебель визуально легче и собирает все воедино.

Дверь в кабинет расположена рядом с телевизором. Это пространство для хозяина квартиры — он работает из дома, но при необходимости комната превращается в гостевую. Для этого предусмотрены раскладной диван и шкаф для хранения вещей.

— За диваном сделали акцентную синюю стену. Сверху разместили стеклянный шкафчик с подсветкой. Заказчик хотел поставить там свою коллекцию ценностей.

В основной спальне дизайнер совместила тумбу с туалетным столиком, который одновременно является и рабочим местом для хозяйки квартиры (она тоже трудится из дома). Такой прием позволяет не привлекать лишнего внимания и не делать из спальни офис.

— На стенах мы изобразили зеленые полосы, которые идут вверх и задают ритм. Они визуально приподнимают потолки и добавляют акцент. Коралловая кровать отлично вписалась в общую палитру, а золотистые бра дополняют и оживляют обстановку.

В детской — яркие обои с экзотическими цветами и пальмовыми листьями. Рисунок родители выбирали вместе с дочкой: перебрали десятки вариантов, обсуждали неделю, и в итоге она сама выбрала то, что нравится. Кровать сделали акцентной — с ярким текстилем, который легко заменить, если девочка устанет от цветов и захочет что-то поменять.

Корпусная мебель — в светлых тонах, с добавлением натуральных древесных оттенков. Рабочий стол у окна переходит в мягкий уголок, где удобно вместе с ребенком заниматься или читать. По бокам — стеллажи с открытыми полками. Кроме того, в комнате есть полноценный шкаф для хранения одежды.

Оба санузла оформлены в светлых оттенках, но с акцентами. В том, где находится постирочная, использовали синюю корпусную мебель и плитку террацо. А в основном за умывальником уложена зеленая плитка.

— Интерьер можно отнести к эклектике — здесь сочетаются элементы минимализма, неоклассики и современные акценты. Но главное — не стиль, а то, что пространство получилось очень личным: оно точно отражает характер и вкус владельцев, их любовь к цвету, ритму и продуманным деталям.

Ремонт занял около года — заказчики никуда не спешили, так как на время работ им было где жить. Точную сумму дизайнер не называет, но признает: бюджет в процессе вырос.

— Когда сумма перевалила за желаемый предел, сам заказчик перестал считать.

С этим дизайн-проектом, получившим название «Обожженная земля», Виктория успела поучаствовать в международном конкурсе Egger Design Awards, где темой стали четыре стихии: земля, воздух, огонь и вода.

На конкурс прислали заявки более 1500 дизайнеров из Беларуси, России и Казахстана. Условия были строгие: реализованный проект не старше трех лет, индивидуальный подход, соответствие тематике.

Итог — Гран-при. «Обожженная земля» стала лучшей среди сотен других интерьеров.

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