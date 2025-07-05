Дерматологи рассказали, что нужно есть летом 1 5.07.2025, 12:06

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В солнечную погоду кожа нуждается в антиоксидантах.

Рак кожи является одной из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний в мире. Его основной причиной медики называют избыточное ультрафиолетовое (УФ) излучение. Однако исследования последних лет свидетельствуют: кроме внешней защиты — солнцезащитного крема и одежды — важную роль в профилактике играет и повседневный рацион.

Как отметила канадская дерматологиня Гита Ядав, существует один особо важный нутриент, который может укрепить естественную защиту кожи — это антиоксиданты. Они способны бороться со свободными радикалами, которые образуются под влиянием УФ-лучей и провоцируют повреждение ДНК клеток кожи.

Как антиоксиданты защищают кожу

Когда кожа испытывает чрезмерное влияние солнца, в клетках начинают накапливаться так называемые свободные радикалы — нестабильные молекулы, повреждающие клеточную структуру. Антиоксиданты нейтрализуют эти радикалы, тем самым уменьшая риск воспалений, учащенного старения и даже раковых мутаций.

Кроме того, некоторые антиоксиданты, в частности антоцианины, придающие ягодам их темный цвет, способны запускать механизмы естественного самоуничтожения аномальных клеток. Это, по мнению специалистов, дополнительно понижает риск онкологических процессов в коже.

Самым мощным антиоксидантом, который рекомендовано добавить в ежедневный рацион для поддержания здоровья кожи, является ликопен. Этот пигмент содержится преимущественно в томатах, арбузах и красном перце. Исследования показали, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием ликопена может обеспечить определенный уровень внутренней «солнцезащиты» — подобно SPF 4.

Также важными антиоксидантами являются:

Витамин С — содержится в цитрусовых, киви, брокколи и болгарском перце;

Витамин Е — в орехах, семенах и растительных маслах;

Бета-каротин — источники: морковь, батат, тыква, шпинат;

Селен — в бразильских орехах, рыбе, яйцах;

Флавоноиды — особенно много в чернике, винограде, яблоках и чае.

Достаточно ли только правильного питания

Доктор Ядав подчеркивает, что даже идеальный рацион не заменяет традиционные методы защиты от солнца. Кремы из SPF, головные уборы, очки с UV-защитой, избегание полуденного солнца — это первоочередные меры профилактики. Однако антиоксидантная диета может стать дополнительным щитом — особенно летом.

По словам специалиста, лучшим подходом является сочетание внешней и внутренней защиты: «Ваш рацион — это не только энергия для тела, но и мощный инструмент защиты клеток. И кожа — не исключение».

Что следует включить в меню

Диетологи советуют ежедневно употреблять не менее пяти порций разноцветных овощей и фруктов.

В частности, особое внимание следует уделить красным продуктам (помидоры, арбузы), темно-фиолетовым (черника, виноград), оранжевым (морковь, тыква), а также зеленым листовым овощам (шпинат, брокколи).

Горсть орехов, ложка льняного масла или добавление ягод к завтраку — простые шаги, которые могут иметь длительный положительный эффект для вашей кожи.

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