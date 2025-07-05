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В Китае заявили, что готовы координировать мирные переговоры по Украине с Францией

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  • 5.07.2025, 12:08
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В Китае заявили, что готовы координировать мирные переговоры по Украине с Францией

В Пекине намерены играть «конструктивную роль» в по урегулированиb конфликта.

Китай нацелен укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией для политического урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Китая.

«Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как «украинский кризис» и Ближний Восток», - отметил министр иностранных дел Китая.

По его словам, мирное урегулирование международных конфликтов путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.

«Китай и Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно вносить вклад в мировой мир, стабильность и развитие», — добавил китайский дипломат.

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