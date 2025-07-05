Wilbderries запускает свое такси в Минске 4 5.07.2025, 12:10

1,926

Cервис в начнет работу 5 июля тестовом режиме.

Wildberries запускает 5 июля бета-тестирование WB Taxi в Минске. Об этом Tochka.by рассказали в компании.

Цель – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде.

Первыми пользователями сервиса для заказа такси станут реальные клиенты маркетплейса.

Финальный этап тестирования продукта, который продлится несколько месяцев, предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи, оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию.

В основе сервиса WB Taxi – собственная навигационная система, специально разработанная командой компании. WB-карты адаптированы под потребности пользователей сервиса и делают процесс заказа такси и самой поездки удобным и интуитивно понятным.

«Философия и приоритет для проектной команды – это комфорт пассажиров и удобство сервиса для водителей, нам важно, чтобы продукт вышел на рынок максимально соответствующим ожиданиям аудитории. Мы запускаем широкое тестирование среди пользователей, чтобы собрать максимально объективную обратную связь», – рассказал Михаил Жигало, директор WB Taxi.

Все на тест такси от WB

Он также отметил, что попасть в бета-тест может любой клиент маркетплейса – достаточно оставить заявку, которая будет обработана в порядке очереди.

Пользователи, участвующие в бета-тесте, получат возможность повлиять на функционал сервиса WB Taxi в будущем: пожелания помогут улучшить позиционирование продукта и настроить коммуникацию между всеми сторонами – пассажирами, водителями и перевозчиками.

К слову, за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков – масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса позволяет Wildberries эффективно наращивать экспертизу в новых для бизнеса логистических продуктах.

Такси от A1 работает в столице

На начальном этапе в такси от A1 будут действовать пять тарифов плюс заказ «Аэропорт».

Самый дорогой – «Бизнес», самый дешевый – «Эконом». В первом случае 1 км поездки по городу обойдется в Br2,5. Во втором – от 60 копеек. За пределами МКАД по обоим тарифам придется платить дороже.

По всем тарифам нового сервиса, необходимо выложить определенную сумму за подачу машины. Разбежка – от Br3 до Br15.

К слову, в случае, если пассажир отменил поездку в момент бесплатного ожидания, он обязан оплатить водителю стоимость подачи автомобиля.

Что касается поездки в аэропорт, то самая дешевая обойдется в Br90, если расстояние не превышает 60 км. За каждый дополнительный километр придется доплатить Br1,2. На машине бизнес-класса – от Br150.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com