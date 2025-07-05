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«Гродно Азот» и завод «Химволокно» оспаривали санкции в суде ЕС и проиграли

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  • 5.07.2025, 12:27
«Гродно Азот» и завод «Химволокно» оспаривали санкции в суде ЕС и проиграли

Суд указал, что целью санкций является усиление давления на режим Лукашенко.

Суд ЕС 3 июля вынес решение по делу «Гродно Азот» по апелляционной жалобе на иск «Гродно Азот» и завода «Химволокно» против Совета ЕС, касающийся введенных в отношении предприятий санкций ЕС, пишет «Салідарнасць».

В новом апелляционном разбирательстве суд отверг доводы истца о том, что на предприятия наложили санкции просто по причине принадлежности государству, а не исходя из факта оказания поддержки режиму Лукашенко.

Также суд в своем решении указал, что основной целью санкций является усиление давления, оказываемого на режим Лукашенко, с целью чтобы он положил конец серьезному и постоянному нарушению в Беларуси прав человека, ущемлению демократии и верховенства закона, репрессиям гражданского общества и демократической оппозиции.

В итоге суд ЕС отклонил апелляцию ОАО «Гродно Азот» и завода «Химволокно», оставив санкции в отношении них в силе, обязав возместить расходы, понесенные Советом ЕС.

Руководитель НАУ Павел Латушко считает, что «это решение суда ЕС — не просто юридическая формальность, это четкий и недвусмысленный сигнал: финансовая поддержка репрессий будет иметь последствия».

Политик отметил, что доходы от деятельности «Гродно Азота» в том числе идут на содержание карательных структур и новые камеры для политзаключенных.

— Лукашенко любит шантажировать Запад так называемыми трудовыми коллективами — мол, санкции бьют по простым рабочим. Но давайте говорить честно: кто реально забирает прибыль этих предприятий? Олигархи и силовики режима. А люди в Гродно или Новополоцке работают без достойной зарплаты, лишённые элементарных прав и перспектив.

Решение суда ЕС показывает: никакой поддержки и легализации диктатуре Лукашенко не будет. Экономика репрессий должна оставаться под санкциями, пока в Беларуси не будут освобождены все политзаключенные, не прекратятся пытки, а народ не получит право выбирать свою власть.

Санкции против ОАО «Гродно Азот» Евросоюз ввел в декабре 2021 года в связи с участием предприятия в репрессиях в отношении участников протестов после президентских выборов 2020 года.

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