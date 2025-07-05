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Британская разведка: ликвидация генералов разрушает командование ВС РФ

  • 5.07.2025, 12:36
  • 1,174
Британская разведка: ликвидация генералов разрушает командование ВС РФ

Москва уже лишилась как минимум 16 генералов — последним стал замкомандующего ВМФ Михаил Гудков.

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает, что ликвидация российских генералов может негативно повлиять на систему управления в некоторых подразделениях сил РФ.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в его субботнем обзоре.

Как отмечает британская разведка, недавно ликвидированный заместитель командующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков стал как минимум вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала года.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла как минимум 16 генералов, говорится в обзоре.

«Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта», – отмечает разведка Великобритании.

Генерал-майор Михаил Гудков был ликвидирован 2 июля в Курской области.

Гудков был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России в конце марта, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты, причастной к казням украинских военных.

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